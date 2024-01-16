  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

İşte Türkiye buna hasretti! Kütahya Valisi'nden pavyon açıklaması

Mağazada hırsızlık yapan milletvekili istifa etti! Görüntüleri ortaya çıktı

Özgür Özel, TBMM’de ‘terörle mücadele’ oturumunda uyukladı!

Zamanı ve zemini oluştuğunda Kızıl Elma’yı hatırlatacağım... Bu hadsizliğin cevabı verilmeli... Türkiye’ye savaş ilanı

İslam Memiş'ten gram altın için son uyarı: Bu rakama gelince alın

Yeniden Refah Partisi'nden ittifak açıklaması! 'Tehir edildi'

Hakan Fidan'dan kritik Kızıldeniz, Suriye ve Irak uyarısı!

Turizm sektöründe yeni bir "klinik vaka"! Turizmciler bayrak açtı

Türkiye'yi kuşatma planı mı? Yanı başımıza binlerce asker, sayısız silah gönderme kararı aldılar

Pakistan, Bayraktar TB2 SİHA'larla ilgili yeni karar aldı! SİHA'ya ortalığı karıştıracak bir entegrasyon yaptılar
Siyaset Bu da mı reklam Ekrem? Bak yönettiğin İstanbul'lu genç neler yazmış!
Siyaset

Bu da mı reklam Ekrem? Bak yönettiğin İstanbul'lu genç neler yazmış!

Yeniakit Publisher
2024-01-16 23:59:00 - 2024-01-17 00:09:12
Bu da mı reklam Ekrem? Bak yönettiğin İstanbul'lu genç neler yazmış!

İstanbul'da yaşayan bir genç, sosyal medya hesabından CHP'li Ekrem İmamoğlu yönetimindeki metroya ateş püskürdü.

Ekrem İmamoğlu hizmet götürmediği İstanbulluların tepkisini, "reklam, kurgu" gibi ifadelerle hafife almaya devam ediyor.

Murat Kurum'un adaylığının açıklandığı günden beri uykuları kaçan Ekrem'e bir genç adeta ateş püskürdü.

Kullandığı metro hattının arıza yaptığını belirten genç, sıralı mesajlarında şu ifadeleri kullandı:

Hayatımın en korkunç yarım saatini yaşadım. Yine yağmurlu bir gün ve M7’nin sinyali kesildi. Yarım saat boyunca balık istifi hâlinde havalandırmalar çalışmadan bekledi. Asla mübalağa etmiyorum. Sinyal butonlarından kimse cevap vermedi. Kapının kolu çevrildi ama kapılar açılmadı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Gerçekten insanların seyahat kazalarında nasıl ölebildiğini anladım o yarım saatte. Biraz daha geçseydi herhalde havasızlıktan bilincini kaybedenler olacaktı. Ben bugünden sonra hiçbir şekilde M7’de kendimi güvende hissetmeyeceğim.

Acil eylem planı da mı yok? Bu nasıl bir hazırlıksızlık. İnanın o yarım saat o metronun içinde olan insanların üzerinde bırakılan travmayı sizlere anlatamam. Ben bunu normalleştirmeyeceğim ve sineye çekmeyeceğim. Her cenahın vatandaş halk söyleminden bıktım artık.

Yetişkin insanlar olarak aklımızı kaybetme noktasına geldik. Çocuklar? Hamileler ve yaşlıları düşünemiyorum bile. Hala böyle bir anı nasıl yaşadık anlayamıyorum. Sinyal kesilebilir kabul. Buna dair neden bir hazırlık yok? Neden neden neden?

Güne berbat başladım. Teşekkürler. Yapmam gereken bir ton iş varken ben burada asla cevap alamayacağım bir hak savunuculuğuna soyunuyorum

Yüzlerce insanın panikten camları kapıları yumruklayıp çığlık attığı bir anı tahayyül edin. Eylem planları hazırlanırken böyle anlar için kitle psikolojisinin nasıl çalışacağını söyleyen bir tane psikolog da mı yok!!!!!

Cem Karaca’nın da dediği gibi “Bedava yaşıyoruz, dostlar bedava.” Bu saatten sonra kimsenin hak hukuk adalet eşitlik zart zurt söylemlerini gram kaale almam.

İstanbulluyla kafa buluyor! Ekrem 4 kat fazla metro yapmış ama ortada yeni bir metro gören var mı?
İstanbulluyla kafa buluyor! Ekrem 4 kat fazla metro yapmış ama ortada yeni bir metro gören var mı?

Gündem

İstanbulluyla kafa buluyor! Ekrem 4 kat fazla metro yapmış ama ortada yeni bir metro gören var mı?

İzmir'de komedi: CHPli belediyeden metro durağına yanlış isim!
İzmir'de komedi: CHPli belediyeden metro durağına yanlış isim!

Siyaset

İzmir'de komedi: CHPli belediyeden metro durağına yanlış isim!

İstanbul'da metrobüs durağında yoğunluk bıktırdı Neyse ki seçimlere çok az kaldı
İstanbul'da metrobüs durağında yoğunluk bıktırdı Neyse ki seçimlere çok az kaldı

Gündem

İstanbul'da metrobüs durağında yoğunluk bıktırdı Neyse ki seçimlere çok az kaldı

İstanbul'a bir metro hattı daha! Bakan Uraloğlu açılış tarihini verdi
İstanbul'a bir metro hattı daha! Bakan Uraloğlu açılış tarihini verdi

Gündem

İstanbul'a bir metro hattı daha! Bakan Uraloğlu açılış tarihini verdi

Murat Kurum'da bomba müjde! CHP'nin kalesi sevinçten uçuyor
Murat Kurum'da bomba müjde! CHP'nin kalesi sevinçten uçuyor

Gündem

Murat Kurum'da bomba müjde! CHP'nin kalesi sevinçten uçuyor

İşte CHP’li iBB’nin beceriksizliği! Metroyu su basıyor Ekrem bakıyor
İşte CHP’li iBB’nin beceriksizliği! Metroyu su basıyor Ekrem bakıyor

Gündem

İşte CHP’li iBB’nin beceriksizliği! Metroyu su basıyor Ekrem bakıyor

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23