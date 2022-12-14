Bu da mı komplo teorisi? İsrailli lobi kuruluşu, İngiliz vekilleri fonluyor

İsrail için yürüttüğü lobicilik faaliyetleriyle ün salan İsrail'in Muhafazakar Dostları (CFI) adlı grubun, İngiliz milletvekillerin İsrail seyahatlerini fonlandığı ortaya çıktı.

İngiltere merkezli Open Democracy tarafından yürütülen bir çalışmada, CFI'nin İsrail yanlılığını İngiliz parlamentosunda teşvik etmek için son on yılda İngiliz milletvekillerinin İsrail'e ve işgal altındaki Filistin topraklarına olan 62 seyahatlerine tamamen ya da kısmen fon sağladı.

Çalışmada, İsrail'i öne çıkarmak için çeşitli girişimlerde bulunan CFI'nin tüm bağışçılardan daha fazla İngiliz milletvekillerine gezileri için maddi destek sağladığı gün yüzüne çıkarıldı.

İsrail'in Muhafazakar Dostları'nın "İsrail davasının İngiliz parlamentosunda dosdoğru bir şekilde temsil edilmesi" vizyonuna sahip olduğu aktarılıyor.

CFI'nin İngiltere'de iktidardaki Muhafazakar Parti ile bağlarının güçlü olduğu ifade ediliyor.

Kaynak: Mepa News