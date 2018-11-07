Bu da laik kafası... “Atatürk’ün uzaydan geldiğini düşünüyorum”

Mustafa Kemal'in ölüm yıldönümü olan 10 Kasım yaklaşırken İzmir'de yayın yapan bir televizyon kanalı, sokağa, "Nasıl bir Türkiye'de yaşamak isteriniz?" sorusunu yöneltti. Sokak röportajında İzmirli laikçi bir teyze, Mustafa Kemal için "uzaylı" benzetmesi yaptı.

"Atatürk'ün uzaydan geldiğini düşünüyorum"

"Nasıl bir Türkiye'de yaşamak isterdiniz" sorusunu sorarak mikrofonu halka yöneltti. Soruya muhattap olanlardan biri, "Şuanki Türkiye'de yaşamak istemem" cevabını verdi. Bunun üzerine açıklamasını sürdüren laikçi teyze, "Atatürk'ün bize emanet ettiği bütün düşünceler, emanet ettiği ve onun yolunda yürümemiz gereken bütün herşeyi tasvip ediyorum ve Atatürk'ü çok özlüyorum" dedi.

Sözlerinin hemen arkasından Mustafa Kemal'in uzaydan geldiğini belirterek "Onun gibi bir lider gelecek mi, gelmeyecek mi bilemiyorum. Ben onun uzaydan geldiğini düşünüyorum." dedi.