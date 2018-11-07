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Bu da laik kafası... “Atatürk’ün uzaydan geldiğini düşünüyorum”

İzmir’de bir laikçi teyze, Mustafa Kemal’in uzaydan geldiğini düşündüğünü söyledi.

07 Kasım 2018 Çarşamba 12:32

Mustafa Kemal'in ölüm yıldönümü olan 10 Kasım yaklaşırken İzmir'de yayın yapan bir televizyon kanalı, sokağa, "Nasıl bir Türkiye'de yaşamak isteriniz?" sorusunu yöneltti. Sokak röportajında İzmirli laikçi bir teyze, Mustafa Kemal için "uzaylı" benzetmesi yaptı.

"Atatürk'ün uzaydan geldiğini düşünüyorum"

"Nasıl bir Türkiye'de yaşamak isterdiniz" sorusunu sorarak mikrofonu halka yöneltti. Soruya muhattap olanlardan biri, "Şuanki Türkiye'de yaşamak istemem" cevabını verdi. Bunun üzerine açıklamasını sürdüren laikçi teyze, "Atatürk'ün bize emanet ettiği bütün düşünceler, emanet ettiği ve onun yolunda yürümemiz gereken bütün herşeyi tasvip ediyorum ve Atatürk'ü çok özlüyorum" dedi.

Sözlerinin hemen arkasından Mustafa Kemal'in uzaydan geldiğini belirterek "Onun gibi bir lider gelecek mi, gelmeyecek mi bilemiyorum. Ben onun uzaydan geldiğini düşünüyorum." dedi.

 

Haber Tarihi: 07 Kasım 2018 Çarşamba 12:32
  1. laikçi teyze
  2. İzmir
  3. Mustafa Kemal

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