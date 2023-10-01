Bu da Fransızların Ümit Özdağ'ı! Göçmen vatandaşlarla ilgili skandal sözler

Paris’te toplu taşıma ve sinema gibi kamu alanlarında yoğun bir şekilde tahtakurusu görüldü. Fransızlar, sosyal medyada toplu taşıma araçlarında bulunan tahtakurularından videolar paylaşmaya başladı.

Fransız CNews televizyon kanalı sunucusu Pascal Praud, sunduğu bir programda değerlendirdi.

Praud, tahkarusunun sebebini göçmen vatandaşlara bağlayarak şu skandal ifadeleri kullandı:

Neden şimdi her yer tahtakurusu dolu? Hijyenle mi ilgili? Bütüsn soruları masaya yatıracağım. Şu zamanda çok fazla göçmen var. Herkes aynı hijyen koşullarına sahip değil.

Fransa'da sokaklarda yaşayan insanlar Fransızlar gibi temizlik imkanlarına sahip değiller. Yaşadığımız durumla bunlar alakalı değil mi?

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