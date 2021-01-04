Bu da ekonomistlerin yanar döneri! Dolar düşünce bakın nasıl kıvırdı
Dolar kuru 16-20 TL yükselecek iddiasıyla dikkatleri üzerine çeken ekonomist Selçuk Geçer'in son paylaşımı çıldırttı. Geçer'in Eee hani dolar düşünce enflasyon düşecekti. Boşuna düşmeyecek demedik!!!" açıklamasına tepki yağdı.
Ekonomist Selçuk Geçer'in son dönemdeki dolar altın paylaşımları çok konuşuluyor. Geçer, "Büyük dalga", "dolar altın kırıp geçirecek", "büyük fırtına yaklaşıyor" söylemleriyle vatandaşları manipüle etmekle suçlanıyor. Twitter hesabı ve Youtube kanalında aralık ayında yaptığı paylaşımlarda doların 2021'de 16-20 TL'ye çıkacağını, altının gramının da 1000 TL'nin üzerinde olacağını söyledi.
Tahminleriyle ortalığı karıştıran Geçer, aralık ayı ortasında yaptığı açıklamasında dolar kurununun yıl sonunda 8.80'i zorlayacağını iddia etti. Paylaşımlarıyla hedef olan Geçer'in son paylaşımı, sosyal medyada tepki çekti.
"Boşuna düşmeyecek demedik!!!"
Twitter hesabından bugün "Eee hani dolar düşünce enflasyon düşecekti. Boşuna düşmeyecek demedik!!!" paylaşımı yapan Geçer, eleştiri oklarını üzerine çekti.
"Dolar 16'da bile durmayacak" iddiası
Geçer, doların ve altının uçacağını borsanın çökeceğini söyleyerek manipülasyon yaparak şu iddialarda bulunmuştu:
Tepki yağdı
Geçer’in paylaşımının altına kısa zamanda onlarca tepki geldi. Selçuk Geçer’in daha önceki dolar paylaşımlarına atıfta bulunan takipçiler şunları söyledi: