Bu da dolandırma hastası! Vay babam vay

Müge Anlı ile Tatlı Sert'e katılan Serap Turfan adlı 47 yaşındaki kadının, kendini "Kubilay" adıyla tanıtan Emrah Özdemir tarafından 300 bin lira dolandırıldığını iddia etmesini köşesine taşıyan Sabah gazetesi yazarı Yüksel Aytuğ, "Dolandırılmak için birbiriyle yarışan insanların bulunduğu ülkede dolandırıcının soyu tükenmez!" dedi. Aytuğ, şunları kaydetti:

"Çarşamba günü Atv'de Müge Anlı ile Tatlı Sert'e katılan Serap Turfan adlı 47 yaşındaki kadın, kendini "Kubilay" adıyla tanıtan Emrah Özdemir tarafından 300 bin lira dolandırıldığını iddia etti. Ardından yayına bağlanan başka bir kadın, aynı kişinin kendisini yine evlilik vaadiyle 380 bin lira dolandırdığını söyledi. Derken, bir başka vatandaş, kendisini gümrükçü olarak tanıtan Emrah Özdemir tarafından telefon satışı bahanesiyle 50 bin lira dolandırıldığını açıkladı. Programın sonlarına doğru dolandırılan insan sayısı onlarca kişiyi buldu.

olandırılanların sayısı hızla artarken program ekibinden Müge Anlı'ya canlı yayında bir gazete kupürü ulaştırıldı. Sabah gazetesi, 18 yıl önce söz konusu dolandırıcı ile 2004 yılında röportaj yapmıştı. Emrah Özdemir o haberde kendisine ilgi göstermeyen zengin ailesinden hıncını almak için dolandırıcılık yaptığını, insanları dolandırmadan duramadığını anlatmıştı.

Müge Anlı'nın programını izledikçe çeşitli psikolojik rahatsızlıklardan haberdar oluyoruz. Geçen hafta bu sütunlarda size üç günde bir hastaneye giden Fatma Karadağ'dan söz etmiştim. Bu hafta sıra insanları dolandırmadan duramayan Emrah Özdemir'e geldi.

Ne diyeyim? Allah tez zamanda şifalarını versin!.. Son sözüm: Dolandırılmak için birbiriyle yarışan insanların bulunduğu ülkede dolandırıcının soyu tükenmez!"