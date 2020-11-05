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Gündem Bu da bizim DİSK!
Gündem

Bu da bizim DİSK!

Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) üyeleri ve CHP milletvekilleri TBMM önünde ortalığı birbirine kattı...

Yeniakit Publisher
2020-11-05 21:50:00 -
Bu da bizim DİSK!

DİSK’in esnek çalışma düzenlemesini bahane ederek TBMM önünde yapacağı eyleme izin verilmedi. Grup ile polis arasında arbede yaşandı. TBMM’de görüşülen esnek çalışma düzenlemesini protesto eden bir grup DİSK üyesi, Dikmen kapısı önünde toplandı.

CHP’li vekillerden lojistik destek 

Burada basın açıklaması yapmak isteyen gruba müdahale edildi. Bunun üzerine bazı CHP milletvekilleri grubu içeri almak istedi. Ancak milletvekilleri dışındakilerin Meclis’e girmesine izin verilmemesi üzerine, içeriye girmek isteyen grup ile polis arasında arbede yaşandı.

İçeri alındılar ama rahat durmadılar

DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu’nun da aralarında bulunduğu 3 kişinin girişine izin verilmesinin ardından arbede sona erdi. Öte yandan TBMM’nin Dikmen kapısı önüne gelmek isteyen diğer DİSK üyeleri de polis tarafından uzaklaştırıldı.

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