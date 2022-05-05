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Gündem Bu da başımıza ekonomist kesildi! Pislik saçan İnci Sözlük'te çamur akmaya başladı
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Bu da başımıza ekonomist kesildi! Pislik saçan İnci Sözlük'te çamur akmaya başladı

Lağım çukuru İnci Sözlük’ün kurucusu Serkan İnci sosyal medya hesabı üzerinden hükümeti hedef alan mesnetsiz paylaşımlar yaptı!

Yeniakit Publisher
2022-05-05 15:12:00 -
Bu da başımıza ekonomist kesildi! Pislik saçan İnci Sözlük'te çamur akmaya başladı

 YENİ AKİT  ANKARA 

Lağım çukuru İnci Sözlük’ün kurucusu Serkan İnci sosyal medya hesabı üzerinden hükümeti hedef alan mesnetsiz paylaşımlar yaptı! İnci paylaşımında, “Para basıp milletin maaşlarını ve birikimlerini çalıyorlar. Enflasyonun yüzde 150’leri gördüğü ortamda yandaşlara yüzde 14 faizle bu paraları dağıtıp servet transferi yapıyorlar. Orta sınıfın alım gücünden çal, tanıdıklara pompala… Bugün paraya ihtiyacı olan hangi vatandaş, esnaf gidip bankadan yüzde 14 ile kredi bulabiliyor? Ama yukarıda tanıdıklarınız varsa, belirli komisyonlarla kimlere hangi şartlarda krediler veriliyor? Özellikle devlet bankalarında… Sonra bu verilen krediler enflasyona ödetiliyor adeta” ifadelerini kullandı.

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