Bu da Avrupa ahlakı! Hem reddediyorlar hem para kazanıyorlar...

Araştırma sonucuna göre, Avrupa Birliği devletleri, reddedilen Schengen vizesi başvurularından yılda 130 milyon dolar kazanıyor.

Hem reddedip hem para kazanıyorlar!

Schengen ülkelerine yapılan vize başvuruları reddedilse bile misyonlara ödenen başvuru ücretleri iade edilmiyor. Mevcut olarak bu başvuru ücreti yetişkinler için 80 Euro olsa da, AB Komisyonu'nun aldığı karar ile 11 Haziran'da bu ücretin 90 Euro'ya çıkması bekleniyor.

LAGO Collective'den Marta Foresti ve Otho Mantegazza'nın bulgularına göre AB, 2023'te vize retlerinden 130 milyon Euro kazandı. 2022 yılında elde edilen gelir 105 milyon dolardı.

Batsın sizin bu zenginliğiniz!

Bulgulara göre bu 130 milyon Euro'luk gelirin yüzde 90'ı Afrika ve Asya ülkelerinde yapılan başvurulardan geldi. Yapılan araştırmaya göre düşük gelirli Afrika ülkelerinde retler çok yüksek seviyede. EU Observer, Gana, Senegal ve Nijerya gibi ülkelerde reddedilen başvuru sayısının yüzde 400, yüzde 50 bandına dayandığına dikkati çekti.

LAGO Collective'in kurucusu Marta Foresti, "Vize eşitsizliğinin somut sonuçları var ve bunun bedelini dünyanın en yoksulları ödüyor" diye konuştu.

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Foresti, "Vize retlerinden elde edilen geliri 'ters havaleler' olarak düşünebilirsiniz; yoksul ülkelerden varlıklı ülkelere akan paralar. Yardım veya göçten söz ederken hiç bu ücretlerden konuşmuyoruz, bunu değiştirmenin zamanı geldi" dedi.

AB, 27 üye ülkesindeki "düzensiz göçmenlerin" yaklaşık yarısının vize süresini aşarak Schengen bölgesinde kalanlar olduğunu savunuyor. AB Komisyonu'na göre geçen sene 83 binden fazla insan, AB dışındaki kendi ülkelerine gönderildi.

EU Observer, AB'nin 2019 vize kodunun 25a maddesini kullanarak vize kısıtlamalarını bir siyasi araç olarak kullanmaya başladığını belirtti. Bu madde, göçmen dönüşünün düşük olduğu ülkelere vize kısıtlamaları uygulanmasını mümkün kılıyor.