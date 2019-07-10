Bu çorba ile kilo vermek sandığınızdan çok daha kolay

Nam-ı diğer 'kara şimşek' yani yeşil mercimek, Anadolu kültürü için son derece kıymetlidir. Yeşil mercimekten yemekler, salatalar hatta börekler yapılır. İçerdiği B vitamini, demir, magnezyum ve lifler bakımından özellikle çocukların gelişimini destekleyen yeşil mercimek, doğru şekilde tüketildiğinde kilo vermeye de yardımcı olur.

Yeşil mercimeğin faydaları nelerdir?

Yapılan bilimsel çalışmalar yeşil mercimeğin birçok kanser türüne karşı önleyici olduğunu kanıtlamıştır.

Kötü kolesterolün düşmesine yardımcı olan yeşil mercimek kalp dostudur.

Protein kaynağı olan yeşil mercimek bağışıklık sisteminin güçlenmesine destek olur.

Yeşil mercimeğin Alzheimer hastalığını önlediği bilinen bir gerçek

İşte, kilo verdiren yeşil mercimek çorbası tarifi

Malzemeler:

1 adet soğan

1 adet havuç

2 adet kereviz sapı

3 diş sarımsak

1 adet domates

2 avuç kadar ıspanak

3-4 bardak su

Tuz

Baharat

Tüm malzemeleri güzelce yıkayıp, doğrayın.

Çorba için gerekli olan tüm malzemeleri tencereye çiğden koyun ve pişirmeye bırakın.

Düdüklü tencereniz var ise 15-20 dakika içinde çorbanız pişmiş olacaktır.

Yeşil mercimek çorbasını öğle ya da akşam yemeklerinizde 2 kepçe kadar içebilirsiniz. Bu şahane çorbanın yanına yoğurt ve salata ekleyerek güzel bir diyet menüsü hazırlamış olursunuz.

Afiyet olsun.

Bir kase yeşil mercimek neden bu kadar yararlı?