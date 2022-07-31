Bu "çöp poşeti"nin fiyatı "Oha, yuh, çüş" dedirtti! Hadi canım, o kadar da olmaz

Dünyaca ünlü Balenciaga markasının 2022 kış koleksiyonu için ürettiği "çöp poşetleri"nin fiyatı dudak uçuklattı. Konuyu köşesine taşıyan Sabah gazetesi yazarı Pelin Kaya, şunları kaydetti:

"Balenciaga, 2022 Kış koleksiyonu için renk renk çöp poşetleri üretmiş. Çöp poşeti diyorum zira bunlara çanta demeye bin şahit ister. Zaten markanın kendisi de ilhamını çöp poşetinden aldığını açıklamış. Yaklaşık 32 bin TL'lik fiyatıyla gelmiş geçmiş en pahalı çöp poşeti olabilir. Markanın kreatif direktörü Demna Gvasalia bu çantalar için;

"Dünyanın en pahalı çöp poşetini yapma fırsatını kaçıramazdım, çünkü kim moda skandalını sevmez ki?" demiş. Bu sistemin bir parçası olmasına rağmen moda kurbanlarıyla ne de güzel dalgasını geçiyor Demna. Dünyanın en saçma şeyini tasarlasam da sırf marka diye satın almak için depar atacaksınız ve bu bilinçsizliğiniz sayesinde hem ben hem de markam kazanacak demenin en etkili ve en sanatsal örneği."