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'Bu çocuk benden olamaz' dedi, hayatının şokunu yaşadı!

Zonguldak'ta bir adam doğan çocuğunun kendisinden olmadığını iddia ederek DNA testi yaptırdı. Testten çıkan sonuç ise, tüm aileyi şoke etti.

23 Mart 2019 Cumartesi 13:56
'Bu çocuk benden olamaz' dedi, hayatının şokunu yaşadı!

Zonguldak'ta yaşayan M.G., 2 yıl önce eşi B.G.'nin hamile kalması üzerine, 'bu çocuk benden olamaz' diyerek şüphelenip çocuk doğduktan sonra DNA testi yaptırdı. Testte çocuğun babasının, B.G.'nin teyzesinin kocası Ş.G. olduğu ortaya çıktı. Tutuklanan Ş.G., cinsel saldırı ve tehdit suçlamasıyla hakkında açılan davada, cinsel birlikteliğin rıza dahilinde yaşandığı gerekçesiyle beraat etti.

Olay, 2016 yılında Zonguldak'ta meydana geldi. Evli ve 1 çocuk annesi B.G. (34) hamile kalınca, eşi M.G. şüphelendi. M.G., eşi doğum yaptıktan sonra 'bu çocuk benden olamaz' diyerek DNA testi yaptırdı. Testte, çocuğun babasının, B.G.'nin teyzesinin kocası Ş.G. olduğu tespit edildi. Savcılığa başvuran B.G., teyzesinin kocası Ş.G.'nin 2016 yılında kendisini temizlik bahanesiyle eve çağırıp birden fazla cinsel saldırıda bulunduğunu iddia etti. Gözaltına alınan Ş.G. (59) tutuklandı. Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmanın ardından Ş.G. hakkında 'nitelikli cinsel saldırı' ve 'tehdit' suçlarından 20 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Zonguldak 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın önceki duruşmasında ifade veren B.G., Ş.G.'nin temizlik için kendisini eve çağırdığını söyledi. Sanığın bu şekilde bahanelerle kendisini eve çağırarak birkaç kez cinsel saldırıda bulunduğunu anlatan B.G., "Yaşananların ardından beni her defasında kimseye anlatmamam için ölümle tehdit etti. Ben de korkumdan kimseye bir şey diyemedim. Sanıktan davacı ve şikayetçiyim" dedi.

Çocuğun kendisinin olduğunu da kabul etmedi

Ş.G. ise B.G.'ye cinsel saldırıda bulunduğu iddialarını kabul etmedi. DNA testinde çocuğun babasının kendisinin çıkmasını da kabul etmeyen Ş.G., "Çocuğun benim olduğunu kesinlikle kabul etmiyorum. Raporda kesinlikle bir yanlışlık vardır. Yeniden rapor alınmasını talep ediyorum" dedi.

Davanın karar duruşmasında ise tutuklu sanık Ş.G. ve taraf avukatları hazır bulundu. B.G. ise duruşmaya katılmadı. Mahkemeye mütalaasını sunan savcı, çocuğun babasının Ş.G. olduğunun DNA testiyle tespit edildiğini, ancak mağdurun ifadesindeki çelişkiler, kendisine cinsel saldırı uyguladığını iddia eden sanığın evine birden fazla defalarca kendi isteğiyle gitmesi ve toplanan tüm delillerde rızası dışından bir birlikteliğin yaşandığına dair somut ve inandırıcı delil bulunmadığını belirtti. Savcı, tüm dosya incelendiğinde Ş.G.'nin beraatine karar verilmesini talep etti. Mahkeme heyeti de Ş.G.'nin üzerine atılı suçu işlediğine dair kesin ve inandırıcı delil bulunmadığından beraatine karar verdi.

Mahkeme başkanı: 'İlişkiye girmedim sözlerine inanmadık'

Mahkeme başkanı beraat kararını açıklamasının ardından Ş.G.'ye dönerek, "Sen 'cinsel ilişkiye girmedim' diyorsun ya biz ona inanmadık . DNA raporunda yüzde 99 çocuğun babasısın. Mağdurun çelişkili ifadeleri, Olayın ortaya çıkışı, hamileliğini gizlemesi ve diğer toplanan deliller gibi nedenlerle üzerine atılı suçtan beraatine karar verildi" dedi.

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Haber Tarihi: 23 Mart 2019 Cumartesi 13:56
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