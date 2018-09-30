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Bu çiçeğe dokunmak yürek ister! Dünyada sayılı yerde var

Antalya'nın Kemer ilçesindeki Çıralı bölgesi, özel koruma altında olan kum zambaklarına ev sahipliği yapıyor. Görüntüsü ve kokusuyla büyüleyen bu çiçekleri koparmanın ya da zarar vermenin cezasının 48 bin lira olduğunu görenler ise 10 adım geri kaçıyor.

30 Eylül 2018 Pazar 13:14
Bu çiçeğe dokunmak yürek ister! Dünyada sayılı yerde var

Antalya'nın Kemer ilçesinde bulunan Ulupınar Mahallesi'ne bağlı Çıralı bölgesi nesli tükenmekte olan bazı canlılara ev sahipliği yapıyor. Dünyaca ünlü Caretta caretta yuvalama alanlarından biri olan Çıralı, bu dönemde dünyada ve Türkiye'de çok nadir olarak görülen, koruma altındaki kum zambaklarına ev sahipliği yapıyor. Kum zambakları görüntüleri ve kokularıyla bölgeye gelen yerli ve yabancı turistlerin dikkatini çekerken, bu zambakları koparan veya yayılma alanlarına zarar veren kişi veya kişilere, biyolojik çeşitliliği tahrip etmekten dolayı Çevre Kanunu kapsamında 48 bin lira idari para cezası uygulandığını öğrenince uzak durmayı seçiyor.

"Çok ağır para cezası var"

Ulupınar Muhtarı Habib Altınkaya, Çıralı'da çok sayıda kum zambağı bulunduğunu belirterek, Kemer Belediyesi ve İlçe Jandarma Komutanlığı ile birlikte ortaklaşa bilinçlendirdikleri yerli ve yabancı turistlerin bu özel çiçeklere zarar vermelerini engellemeye çalıştıklarını söyledi. Habib Altınkaya, "Çıralı nesli tehlike altında olan canlılar ile ilgili en önemli alanlardan birisi. Deniz kaplumbağalarından sonra çok önemli bir bitki türümüz daha var, bu da kum zambağı. Bunları koparanlar hakkında çok ağır para cezası var. Çıralı'yı ziyarete gelenlerin bu konuda dikkatli olmalarını istiyoruz" dedi.

"Misafirlerimizin dikkat etmesini istiyoruz"

Akdeniz'in özellikle batı kısmındaki kumsallarda ağustos sonu başlayarak ekim sonuna kadar devam eden çiçek açma dönemi olan kum zambağının çok önemli bir bitki türü olduğunu vurgulayan Habib Altınkaya, "Bu bitki Çıralı'da birçok alanda sahil bandında bulunuyor. Şu anda da dönemi. Çıralı'yı ziyaret eden misafirlerimizin bunlara dikkat etmesini istiyoruz. Bu konuda bize yardımcı olmalarını istiyoruz. Sadece buradan taşıyıp, köklerini alıp hiçbir yere götürmemelerini istiyoruz. Buranın bitkisinin burada kalmasını istiyoruz" diye konuştu.

"İnsanlar bu konuda hassas"

Çıralı'da kum zambağıyla ilgili şu ana kadar herhangi bir cezai işlem olmadığını da aktaran Altınkaya, şöyle dedi:

"İnsanlar bu konuda hassas. Birkaç küçük olayla karşılaştık. Buradaki görevli arkadaşlar onları uyardı. O konuda bizlere yardımcı oldular. Hiçbir sıkıntıyla karşılaşmıyoruz. Zaten buradaki pansiyoncular ve işletmecilerimiz buraya gelen misafirlerimizi uyarıyor. Kolluk kuvvetlerimiz, hem Tekirova Jandarma Karakolu, hem de Kemer Belediyesi zabıtasını bu konuda aydınlatıyoruz ve onlar da bu konuda bizlere yardımcı oluyor."

Haber Tarihi: 30 Eylül 2018 Pazar 13:14
  1. Antalya
  2. Kemer
  3. Kum zambakları
  4. koruma altındaki çiçek
  5. Zambak
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