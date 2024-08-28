Bu CHP'den hiçbir halt olmaz! Alın işte kanıtı

Akşam gazetesi yazarı Turgay Güler, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in göreve gelmesiyle birlikte siyasetin dilinde bir yumuşama beklentisi oluştuğunu ancak bu beklentinin gerçekleşmediğini belirtti. Güler, özellikle Tuncay Özkan'ın yaptığı sert açıklamalarla CHP'nin eski diline geri döndüğünü vurguladı. CHP'nin hizmet üretemediğini ve eski alışkanlıklarına geri döndüğünü ifade eden Güler, Özel'in Özkan gibi isimlere müdahale etmesi gerektiğini söyledi. İşte Turgay Güler'in yazısı:

"Özgür Özel'in CHP Genel Başkanı olmasıyla birlikte 'siyasetin dili' konusunda umutlananlar olmuştu. Zira Kemal Kılıçdaroğlu her şeyi ve dahi siyaset dilini ifsat etmişti. Sadece Kemal Bey değil tabii ki! CHP'de siyaset yapanlar, yandaş yazar çizer takımı ve dahası. Alayının ağzı bozuktu maalesef.

Şimdi diyeceksiniz ki 'sanki Özgür Özel farklıydı'? Eyvallah. Ama genel başkan seçilir seçilmez yaptığı açıklamalar umut vericiydi. Geçmişin muhasebesini yapmak yerine geleceğe odaklanmak tercih edilmişti. Zaten at sahibine göre kişnerdi. Yeni sahip Özgür Özel yumuşama, normalleşme vaat ediyordu.

Uzun sürmedi maalesef!

Teşbihte hata olmaz, atlardan biri yani Tuncay Özkan ağzını bozdu.

Sosyal medyadan rezil bir paylaşım yaparak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef aldı. Erdoğan taraftarları Özkan'a ağzının payını verdi vermesine de! Özkan'ın umurunda olmadı.

Zira son genel seçimin ardından CHP içinde hedef tahtasına oturtulmuştu. Kılıçdaroğlu'nun sağkoluydu. 'Seçimi yüzde yüz alıyoruz' gibi iddialı laflar ediyor Kılıçdaroğlu'nu da buna inandırıyordu.

Olmadı! Kılıçdaroğlu kaybedince CHP yandaşları ikisine birden daldı. Kemal Bey'i ilk kongrede harcadılar. Tuncay Özkan da uzunca bir süredir köşesine çekilmişti. Lakin Kılıçdaroğlu'nda bir hareketlenme başlayınca o da 'ben buradayım' deme ihtiyacı duydu muhtemelen.

O rezil paylaşımı yaparak CHP tribünlerinden alkış almayı hedefledi. Almıştır da!

Çünkü küfür, iftira, hakaret CHP'de prim yapıyor maalesef!

Ak Parti doğal olarak tepki gösterdi, Erdoğan tazminat davası açtı, savcılık soruşturma başlattı.

Eyvallah!

Ama asıl mevzu şu! CHP kazandığı belediyelerde hizmet üretemiyor.

Hiç olmayan bir ahlaki üstünlük iddiaları vardı, ama fos çıktı. Kazanır kazanmaz liyakatı unuttular.

Amca, dayı, teyze, yeğen, gelin, damat, enişte, bacanak, elti... Alayını kadroya alıp işe koyuldular.

Para kuleleri, çarpık ilişkiler, gösteriş, şımarıklık, çevre katliamları...

Bir çivi çakmadıkları gibi, mevcudu da bozdular.

Hasılı CHP'yi, CHP yönetimini bilmeyen yeni nesle tanıtmış oldular.

Ak Parti'nin yerinde olsam Tuncay Özkan gibi isimlerin çoğalmasını arzulardım. CHP kendi ayağına sıkıyor farkında değil. Demem o ki bu dille Kemal Bey döneminde bir arpa boyu yol alamamışlardı.

İktidar olabilmek için Ak Parti'yi taklit etmeye başladılar erken yoruldular.

Taklit etmek bile yordu arkadaşları.

Sanırım eski ayarlarına geri dönüyorlar.

Özgür Özel'in yerinde olsam acil müdahale eder Tuncay Özkan'ı kulağından tuttuğum gibi kapının önüne koyardım.

Tüm samimiyetimle söyleyeyim; acayip puan kazanırdı."

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