Bu cevap seküler yobazlara gelsin! "Yobazsınız, İzmir'i berbat ediyorsunuz, buradan gideceksiniz"

Gericilikle ve yobazlıkla suçlanan genç kızın verdiği vakur cevap ise İslam düşmanlarını adeta yerin dibine soktu.

İzmir'de bir otobüs durağında elinde zikirmatiği ile tesbihat yapan genç bir kız, çevredeki bir şahıs tarafından taciz edildi. Genç kızın ibadetinden rahatsız olan şahıs, "Yobazsınız, İzmir'i berbat ediyorsunuz, buradan gideceksiniz" diyerek nefret kustu.

Saldırı karşısında sükunetini koruyan genç kız, "Ben yobaz değilim, asıl siz kafir olabilir misiniz?" sorusuyla karşısındakini susturmayı başardı. Müslümanların ibadet hürriyetine tahammül edemeyen zihniyetin bu çirkin tavrı sosyal medyada büyük tepki topladı.