Bu çay sağlığınız için çok önemli!

Dut sağlık için son derece faydalı bir meyvedir. Aslına bakılırsa dut ağacı yalnızca meyvesiyle değil yaprağıyla da şifa dağıtır. Dut yaprağı düzenli ve ölçülü tüketildiğinde birçok hastalığa karşı insan bedenini korur. Dut yaprağını çay olarak tüketebileceğiniz gibi bu lezzetli yaprakla sarma da pişirebilirsiniz.

İşte, dut yaprağının faydaları

Dut yaprağı kalsiyum, potasyum ve magnezyum yönünden son derece zengindir.

İçerdiği K vitamini nedeniyle dut yaprağı kemiklerin güçlenmesine yardımcı olur.

Dut yaprağı kan şekerini dengeler. Bu leziz yaprak diyabet tedavisinde önerilen önemli bir üründür.

Düzenli ve ölçülü tüketildiğinde dut yaprağı kötü kolesterolü düşürür.

Dut yaprağı göz sağlığı için son derece önemlidir.

Bu yaprakla yapılan çay, kalp hastalıklarının önüne geçmeye yardımcı olur.

Dut yaprağı sindirim sistemini düzenler, kabızlık sorununa nokta koyar.

Antioksidan yönünden zengin olan dut yaprağı yıllara meydan okumanıza yardımcı olur.

Dut yaprağı egzama probleminde tercih edilen en etkili tedavi yöntemlerindendir.

Yapraklardan hazırlayacağınız çay iyi bir ağrı kesici özelliği taşır.

Dut yaprağı çayını saç bakımında kullanabilirsiniz. Bu çay dökülmenin yanı sıra saçların ışıl ışıl parlamasına yardımcı olur.

Dut yaprağı çayı nasıl hazırlanır?

Malzemeler:

1 litre su

2 yemek kaşığı kurutulmuş dut yaprağı

Kaynatılan suyun içerisine dut yapraklarını atın ve 5 dakika demlenmesini bekleyin. Çayınızı süzüp içerisine damak tadınıza göre bal ve tarçın ekleyerek içebilirsiniz.

Dut yaprağı salatalarda kullanılır mı?

Öncelikle dut yapraklarını güzelce yıkayın. Ardından bir miktar su ile yaprakları haşlayın. Yumuşayan yaprakları doğrayıp salatalarınızda kullanabilirsiniz.