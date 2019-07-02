Bu çay mışıl mışıl uyumanıza yardım edecek!

Düzenli bir uyku alışkanlığı sağlıklı bir beden için son derece kıymetlidir. Uzmanlar, sağlık için her gün 8 saat uyumanın şart olduğunu belirtiyor. Uyumakta zorluk çekiyorsanız ve bunun arkasında bir hastalık yatmıyorsa, uykuya dalmanıza yardımcı olacak bir önerimiz var. Ülkemizde genellikle tatlılarda kullanılan keskin lezzetli muskat uykuya dalma konusunda işinize fazlasıyla yarayacaktır.

Keskin bir baharat

Bebek hindistan cevizi olarak da tanınan muskat, Hindistan ve Malezya'da genellikle yemeklerde kullanılan bir baharattır.

Vitamin, minarel deposu

Yapılan araştırmalar muskatın magnezyum, manganez, bakır, B1 vitamini ve B6 vitamini yönünden zengin olduğunu kanıtlamıştır.

Kaliteli uykunun sırrı

Binlerce yıldır şifa kaynağı olarak kullanılan muskat sakinleştirici özelliğe sahiptir. Bir bardak muskatlı süt ya da bir fincan muskat çayı bebekler gibi uyumanıza yardım edecektir.

Muskatlı süt nasıl yapılır?

Malzemeler

Bir bardak ılık süt

1 çay kaşığı toz muskat

İki malzemeyi karıştırıp afiyetle için. Bu süt sizi derin bir uykuya hazırlayacaktır.

Muskat çayı nasıl hazırlanır?

Bir bardak su

1 çay kaşığı toz muskat

Öncelikle suyu kaynatın. Kaynayan suya muskatı ekleyin. 2 dakika sonra ocağı kapatıp, çayınızı bardağa alın.

Afiyet olsun.