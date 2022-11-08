Bu çay karaciğeri temizliyor! Uzmanından evde karaciğer temizliği nasıl yapılır? Basit karaciğer temizliği

İnsan vücudunun oldukça önemli organları içerisinde yer alan karaciğer, yenilenmesi ve temizlenmesi için sağlık beslenmeye ihtiyaç duymaktadır. Bununla beraber toksinleri atan bazı gıdalar, karaciğerin temizlenmesinde önemli rol oynamaktadır.

Güzellik Merkezi Hekimlerinden Beslenme Danışmanı Dr.Gönül Ateşsaçan, Karaciğerin vücudumuzda üstlenmiş olduğu görevlerin çok önemli olduğun belirterek, “Karaciğerin ana görevi kan yoluyla alınmış besin maddelerini işlemektir. Karaciğerin yapısı süngere benzemektedir. Vücutta var olan kanın yaklaşık olarak 1 kilogramı her zaman karaciğer tarafından emilmiş bir vaziyettedir. Buna rağmen karaciğer bulunduğu konumdan dolayı diğer organlara zarar vermemektedir.” dedi.

Dr. Ateşsaçan, karaciğeri temizlemek için ise çok özel bir çay tarifi verdi. İşte Karaciğerin temiz olması için yapılması gerekenler :

5 bardak su, 2 parça kabuk tarçın, 5-6 adet tane karabiber, 4 adet elma kabuğu, 2 adet portakal kabuğu, 2 adet karanfil ve 3 yarım kaşığı yeşil cay; Hazırlanışı; Tüm malzemeler 5 bardak suyun içinde bir tasım kaynatılır. Soğuması beklenir. Sonra süzülerek bir şişeye konur ve sabahtan akşama kadar istenilen sıklıkta içilir.Gün boyunca da bitirmeniz önerilir.

Evde karaciğer temizliği- Basit karaciğer temizliği

- Bol Su Tüketmek: Karaciğerin temizlenmesinin ve yenilenmesinin en önemli yolu, gün içerisinde en az 6 ile 8 bardak su tüketmektir. Bunun dışında böbrek sağlığı açısından oldukça önemli olan su, vücudun her zaman nemli olmasına destek olur. Su içmek; karaciğerin temizlenmesinin en önemli yoludur.

Peki karaciğer temizliği nasıl yapılır? Karaciğeri temizleyen ve onaran besinler nelerdir? İşte karaciğer temizliğine dair tüm ayrıntıları derledik.

Karaciğer; kanda bulunan ilaç, alkol gibi zararlı bileşenlerin temizlenmesine yardımcı olur. Bunun yanı sıra karaciğer vücudun kullanacağı besin bileşenlerine çevirir. Karaciğer; enzimleri ve proteinlerin temizlenmesine yardımcı olacağı gibi kan pıhtılaştıran unsurları da depolar. Çok fazla tüketilen bazı maddeler karaciğerin zarar görmesine sebep olabilir. Bu yüzden alkol, kızarmış gıdalar, katı yağlar ve aşırı tuz, şeker tüketiminden kaçınmak gerekir.

Karaciğer Temizliği Nasıl Yapılır?

Karaciğer; insan yaşamı açısından oldukça önemli bir organdır. Karaciğer; insan vücudundaki zararlı bileşenlerin temizlenmesinde çok önemli olan bir organdır. Bunun yanı sıra karaciğer, insan vücudu açısından faydalı besin bileşenlerini vücudun kullanabileceği şekilde ayarlar. Karaciğer temizliğinin yapılması, bu konu açısından oldukça yararlıdır. Karaciğer temizliği ve karaciğerin yenilenmesi için uygun gıdaların tüketilmesi, sağlıklı bir şekilde beslenilmesi ve bol bol besinlerin tüketilmesi gereklidir. Bununla beraber bu besinler hakkında daha fazla bilgi vermek okurlar için yarar sağlayacaktır.

Karaciğeri Temizleyen ve Onaran Besinler Nelerdir?

Karaciğeri temizleyip onaran besinler aşağıdaki gibi sıralanacaktır;

- Brüksel Lahanası: Brüksel lahanası beslenme planlarında çok fazla yer almasa da sağlık açısından oldukça faydalı pek çok özelliğe sahiptir. İçermiş olduğu en mühim bileşen; sülfürün bir çeşidi olan glukosinolattır. Bu bileşen ise insan vücudundan zararlı bileşenleri atmaya destek olur.

- Sarımsak: Sarımsak, karaciğer işlevlerini geliştiren ve düzene sokan bir özelliklere sahiptir. Ezilerek tüketildiği zaman iltihapları gideren özelliği de bulunmaktadır. Sarımsakta yer alan alisin, antibakteriyel özelliği ile karaciğeri temizlemeye yardımcı olur.

- Elma: Elma, yüksek lif içeriği sayesinde karaciğer açısından çok yararlı bir meyve türüdür. Elmada yer alan pektin lifi, kolesterolün kontrol altında tutulmasına yardımcı olduğu gibi düşmesine de yardımcı olur. Bununla beraber vücuttan toksinlerin atılmasına yardımcı olur. Elmanın yeşil olanı, karaciğer açısından çok yararlıdır.

- Avokado: Avokado, dünya çapında güzellik ve sağlık adına kullanılması ile oldukça popülerdir. Sağlıklı yağın alınması adına en önemli sebze türüdür. Bununla beraber yapılan araştırmalara göre avokadonun, galaktozamin ve buna benzer maddelere karşı karaciğeri koruduğu bilinmektedir.

- Brokoli: Brokoli, karaciğerin işlevini olumsuz bir şekilde etkileyen zararlı bileşenleri yok etmeye yardımcı olur. Brokoli içerisinde yer alan kimyasallar açısından zengin olmasıyla beraber hem tansiyonu hem de kolesterolü düşürmeye yardımcıdır. Kanın pıhtılaşma problemini gidermeye de destek olur.

- Zerdeçal: Zerdeçal, iltihabın neden olduğu durumları yok etmeye yardımcı olur. Bununla beraber kanseri önleyen zerdeçal, karaciğerin temizlenmesine yardımcı olur. Bu baharat, karaciğerin yenilenmesine yardımcı olarak, metabolizmanın düzenlenmesine de yardımcı olur.

- Bol Su Tüketmek: Karaciğerin temizlenmesinin ve yenilenmesinin en önemli yolu, gün içerisinde en az 6 ile 8 bardak su tüketmektir. Bunun dışında böbrek sağlığı açısından oldukça önemli olan su, vücudun her zaman nemli olmasına destek olur. Su içmek; karaciğerin temizlenmesinin en önemli yoludur.

- Üzüm: Sağlıklı karaciğer açısından oldukça önemli olan bir diğer meyve türü, üzümdür. Üzümün hem kendisi hem de çekirdeği, karaciğerin sağlığı açısından oldukça önemlidir. Yapılmış olan birçok araştırma, üzüm çekirdeğinin karaciğeri temizlediğini ve oluşan zararları önlediğini belirtmektedir. Vücudun toksinlerden kurtulmasına yardımcı olan üzüm, karaciğerin temizlenmesine yardımcı olacaktır.

- Kahve: Gün içerisinde en fazla üç fincan kahve tüketmek, sağlıksız beslenmeye ve fazla alkolün neden olduğu zararlara karşı gelmektedir. Kahve; karaciğeri korur ve temizler.

- Limon Suyu: Karaciğerin temizlenmesine ve yenilenmesine yardımcı olan limon suyu, her gün ılık su ile tüketilmelidir. Bir bardak içerisine limon suyu eklemek ve tüketmek, boş mideye alındığı zaman karaciğerde yer alan toksinlerin giderilmesine destek olur.