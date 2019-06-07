Bu çay hem serinletiyor hem de metabolizmayı hızlandırıyor
Sıcak havalarla mücadele ederken hem hafif hem de lezzetli bir içecek arıyorsanız; doğru yerdesiniz.07 Haziran 2019 Cuma 12:17
Havaların ısınmasıyla özellikle hanımlar kilo verme telaşına girdi. Bilindiği gibi kilo vermek yalnızca az yemekten geçmiyor. Kilo vermek istiyorsanız; mutlaka metabolizmanızı harekete geçiren bir şeyler yapmak zorundasınız. Metabolizmanızı hızlandıracak sıcak çayların aksine bu tarifi soğuk hatta buzlu olarak da tüketebilirsiniz.
Spor önemli
Bu arada kilo vermek için mutlaka düzenli olarak spor yapmalısınız. Spor içinse saatlerce spor salonlarında kalmanıza gerek yok. Her gün 45 dakika tempolu yürüyüş yapmak bile kilo vermenize fazlasıyla yardımcı olacaktır.
Metabolizma hızlandıran soğuk çay
- 1 bardak kaynar su
- 2 yemek kaşığı elma sirkesi
- 2 yemek kaşığı limon suyu
- Yarım çay kaşığı toz zencefil
- Yarım çay kaşığı tarçın
- Bir miktar pul biber
- 1 çay kaşığı bal
Tüm malzemeler güzelce karıştırılır.
Yaklaşık 10 dakika sonra çay süzülür.
Bu çayı ister sıcak isterseniz de soğuk olarak tüketebilirsiniz.
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