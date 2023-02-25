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Siyaset Bu çağrıya kulak verin! Güzel CHP’liler, sevgili solcular, muhterem muhalifler!
Siyaset

Bu çağrıya kulak verin! Güzel CHP’liler, sevgili solcular, muhterem muhalifler!

Ali İhsan Karahasanoğlu'nun, "Güzel CHP’liler, sevgili solcular, muhterem muhalifler!" başlıklı yazısı...

Yeniakit Publisher
2023-02-25 10:39:00 -
Bu çağrıya kulak verin! Güzel CHP’liler, sevgili solcular, muhterem muhalifler!

Ali İhsan Karahasanoğlu, kentsel dönüşüme karşı çıkıp milyonların canını tehlikeye atan muhaliflere seslendi.

Karahasanoğlu'nun bugünkü yazısı...

Ah ah..

Kahramanmaraş için, Hatay için, Adıyaman için ah ah diyorum..

İnşallah, İstanbul için, Kocaeli için, Sakarya için demeyiz..
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İzmir için, Erzincan için demeyiz..

Demememiz için..

CHP’li güzel kardeşlerime, ağabeylerime çağrı yapıyorum..

Sevgili solcu yurttaşlara davette bulunuyorum..

Muhterem, muhalif vatandaşlara “Beni dinler misiniz?” diyorum..

“Her geçen gün betonlaşıyoruz” deyip, sanki beton yerine çadırda yaşıyormuşsunuz, konteryner evlerde yaşıyormuşsunuz gibi algı oluşturup, 1999 sonrasındaki mevzuata göre yeni yapılan depreme dayanıklı binalara karşı çıktınız.

“Ankara’daki hükümet değil, mahalleli karar verecek, Tokatköy halkı, Fetihtepe mahallesi halkı karar verecek” dediniz.. Şimdi “bilim dinlenmedi böyle oldu” diyerek yıkılan binaların sorumlusu gösterdiğiniz siyasi iktidarın bilimin emri gereği yapmak istediği kentsel dönüşümleri hemen her yerde engellediniz..

“Her yer beton, her yer beton” diyerek, kendiniz betonlarda yaşarken, garip gurebanın çürük iki katlı binalara, taş evlere mahkum ettiniz..

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