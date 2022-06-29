Bu bitkileri üreten zengin oluyor

Üreticinin en büyük sorunu ekilen mahsulün para etmemesi. Fakat tarımda önemli olan ihtiyaca göre hareket etmek. Arz ve talebi dikkate almak. Kimsenin yapmadığı şeylere yönelmek. Bırakın domatesi biberi herkes ekiyor zaten. Sizler farklı olana eksik olana yönelin. Bu noktada üreticisini zengin edecek, emeğinizin karşılığı kat kat alacağınız bitkileri derledik. İşte o bitkiler..

Aynısafa Bitkisi

Doğada çok nadir görülen bir bitki olan Aynısafa bitkisinin ülkemizde yetiştiricileri bir elin parmaklarını geçmemektedir. Kansere, kansızlığa ve yorgunluğa karşı iyi geldiği bilinen bu bitkiye talep çok yüksektir. Bu da fiyatını etkilemektedir. Kilosu yaklaşık olarak 750 tl'den satılıyor.

Yoğurtotu

Karaciğer, dalak ve böbrek gibi organlara oldukça faydası olan bu bitki ender üretilmektedir. Üretimi az olduğu için doğadan toplanmaktadır. Az bulunan ve faydaları saymakla bitmeyen bu bitkinin kilosu ortalama 1000 tl. Ayrıca ilaç sanayisinde de çok kullanılıyor.

Kakule Bitkisi

Bir baharat türü olan kakule; çaya, kahveye ve yemeklere tat vermek için kullanılıyor. Avrupa ve Hindistan'da oldukça meşhur olan bu bitkinin güzel bir kokusu var. Oldukça faydalı olan kakulenin alkolü yok edici bir özelliği ve güzelliği var. Kilosu ise 250 tl' den alıcı buluyor.

Kuşkonmaz

Adını duymayan yoktur. Fakat deneyenler bilir oldukça lezzetlidir. Ülkemizde yabani olarak toplanan bu bitkinin bir demeti 20'tl den alıcı bulmaktadır. Ticari olarak ekimini yapan yok. Ülkemizde bu bitkiyi ilk diken siz olabilirsiniz. İyi para kazanacağınıza eminiz.

Safran Bitkisi

Anadolu'da yüzyıllardır üretilen safran bitkisi, Karabük'ün tarihi ilçesi Safranbolu'da yaygın olarak bulunuyor. Tokat, Kastamonu ve Şanlıurfa gibi illerimizde de deneme üretimleri yapılıyor. Safran, dünyanın en pahalı baharatlarından biri. Lokum ve ilaç üretiminin yanı sıra boya sektöründe de kullanılıyor.

Safranbolu safranının gram satış fiyatı 20 TL'den başlıyor. Dış pazarlarda ise bu rakam iki katına kadar çıkabiliyor. Dünya piyasalarında safranın gramı altınla neredeyse eşdeğer tutuluyor. Bu ürünü yaygın olarak üreten ülkeler önemli döviz girdileri elde ediyor. İşte bu kadar pahalı olan safran, ülkemizde sadece 30 dönümlük bir alanda üretiliyor. Üretimin tekrar yaygınlaşması için Tarım Bakanlığı çalışmalar yapıyor. Yeni girişimciler için safran yetiştiriciliğinde fırsatlar olabilir.

Adını belki de ilk defa duyacağınız bu bitki günümüzde sadece Hindistan'da yetişiyor. Saç uzatmak, saçları sıkılaştırmak ve dökülmeyi önlemek gibi etkileri var. Ülkemizde de uygun şartlarda yetişmesi mümkün olan bu bitkinin kilosu 1500 tl' den satılıyor.

Entele Bitkisi

Adını belki de ilk defa duyacağınız bu bitki günümüzde sadece Hindistan'da yetişiyor. Saç uzatmak, saçları sıkılaştırmak ve dökülmeyi önlemek gibi etkileri var. Ülkemizde de uygun şartlarda yetişmesi mümkün olan bu bitkinin kilosu 1500 tl' den satılıyor.