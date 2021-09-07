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Sağlık Bu bitki kanser hastalarına umut olabilir! Şeker hastalarına da iyi geliyor
Sağlık

Bu bitki kanser hastalarına umut olabilir! Şeker hastalarına da iyi geliyor

Afyonkarahisar'da yetişen ve antikansorejen özelliği bulunan ‘amarant’ bitkisi birçok derde deva oluyor.

Yeniakit Publisher
2021-09-07 15:03:00 -
Bu bitki kanser hastalarına umut olabilir! Şeker hastalarına da iyi geliyor

Afyonkarahisar’da yüksek düzeyde antikansorejen özelliği ile bilinen bunun yanında gıda ve kozmetik sanayinde de kullanılan ‘amarant’ bitkisinin hasadına başlandı. Kentte ilk defa ekilen bitkinin ilk hasadı yapılırken, amarantın glütensiz olmasından dolayı çölyak hastaları içinde özellikle önemli bir besin kaynağı olduğu belirtildi.

Kentte amarant bitkisinin ilk deneme ekimini Sinanpaşa ilçesi Balmahmut köyü yakınlarından ekimini yapan Cengiz Aşkın’ın 300 dönümlük araziye ektiği bitkinin hasadı başladı. Hasadı yapılan bitkinin tohumlarından arta kalan yaprak ve sapının ise hayvan küspesi olarak kullanılabileceği kaydedildi. Hasat programına katılan Afyon Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nurullah Okumuş, bitkide antikansorejen olan skualen maddesinin yüksek düzeyde olduğunu dile getirdi. Okumuş, “Bilinen en önemli antikansorejen maddelerden olan skualen maddesini en yüksek oranda içeren gıda maddesi olmasıdır. Skualen ilaç sanayisinde daha çok köpek balığı yağından yüzde 1 oranında. Ama amarant yüzde 8 oranında skualen içeriyor. Bu özelliği ile de çok çok önemli” diye konuştu.

“Şeker hastaları 2 bardak içtiği zaman insülin miktarını düşürdüğünü gördük”

Kentte ilk defa amarant bitkisini eken ve buğunda hasadını gerçekleştiren yatırım Cengiz Aşkın ise bitkinin bir çok hastalığa iyi geldiğini ve bunun başında da şeker hastalığının geldiğini dile getirdi. Aşkın, “Amarant denemeleri yapıldı 3 senedir bu senede 300 dönüm araziye amarantımızı ektik. 17 Nisan’da amarantımızı ektik şuan hasadımızı alıyoruz. Gerçekten önemli bir bitki. Yemekte kullanılıyor, ilaç sanayii, kozmetik sanayinde kullanılıyor. Sofralarımızda artık amarantımızı göreceğiz. Çayı çok güzel zayıflatıyor, inanılmaz etkili bunun hatta denemeleri yapıldı. Hatta şeker hastaları 2 bardak içtiği zaman insülin miktarını direk düşürdüğünü gördük hiç ilaç kullanmadan. Bunun çalışmaları, analizleri çıkacak 10 güne kadar. Analizlerinden aldığımız sonuçlarla da bunları artık bir ürün haline getireceğiz” dedi.

“Amarant bitkisinin yağlarını yapıp kullanıma sunacağız”

Aşkın, amarant bitkisinin Türkiye’de satıldığını ancak yurt dışından geldiğini bu yüzden de fazla bulunamadığını belirterek açıklamalarını şöyle sürdürdü:

“Yurtdışından artık almamıza gerek yok. Bazı marketlerde bunun satışı var ama hep bunu yurtdışından alıyoruz. Kozmetik sanayii hep doğadan gelen güzellikten elde edilen bitkilerde. Bizde tamamen amarantı ekleyip içinde glütensiz ve özel kremlerin yapıldığı bir seri yapıp amarant bitkisinin yağlarını yapıp kullanıma sunacağız.”

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