Bu bir ilk! Artık vergi alınacak...

Vefat eden eşinin hesabında 20 bin liradan fazla değerde bitcoin bulunan bir kadın, konuyu vergi dairesine taşıdı. Vergi dairesi, Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu’na göre, Türkiye Cumhuriyeti uyruğunda bulunan şahıslara ait mallar ile Türkiye’de bulunan malların veraset ya da başka bir şekilde bir şahıstan diğer şahsa intikalinin veraset ve intikal vergisine tabi olduğunu hatırlattı. Dairenin yazısında, ilgili mevzuattaki “mal” tabirinin, mülkiyete konu olabilen menkul ve gayrimenkul şeylerle mameleke (mal varlığına) girebilen diğer bütün hakları ve alacakları ifade ettiği vurgulanarak, veraset ve intikal vergisinin süreçleri hakkında bilgi verildi.

Beyanname verilecek

Vergi dairesinin yazısında, hayatını kaybeden kişinin hesabında bulunan Bitcoin varlığının mirasçılar tarafından veraset ve intikal vergisi beyannamesi ile beyan edilmesi gerektiği ifade edilerek, tahakkuk edecek verginin ödenmesi halinde ilişik kesme belgesinin verileceği, mirasçılarca beyanname verilmemesi durumunda ise daha sonra ödenecek vergiye mahsuben Bitcoin şirketi tarafından yüzde 5 oranında tevkifat yapıldıktan sonra kalan miktarın mirasçılara ödeneceği kaydedildi. Yazıda, “Ayrıca, tevkif edilen paranın en geç bir hafta içinde en yakın vergi dairesine yatırılması ve durumun tarha yetkili vergi dairesine bildirilmesi gerektiği tabiidir” denildi.

Türkiye’de hukuki anlamda para olarak kabul edilmeyen Bitcoin ve benzeri kripto paralar için vergilendirme çalışmaları sürüyor.

Kaynak: Milliyet