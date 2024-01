Bu besinleri tüketenler saç dökülmesinden kurtuluyor: Boya masrafına son! Mısır'daki hint yağı bitkisi...

Genellikle saçlarımızın genetik problemlerden dolayı döküldüğünü sanıyoruz fakat yetersiz beslenme de saç dökülmesini hızlandıran başlıca etmenlerden biri. Eğer saçlarınız genetik problemlerden dolayı dökülüyorsa bu durumu durdurmanız münkün değil ancak beslenmeyle ilgili kısmı halletmek mümkün.

Bazı besinleri eksik alarak ya da hiç almayarak kendi vücudumuzda sebep olduğumuz vitamin ve mineral eksikliği doğrudan saç dökülmesine yol açar. Bu duruma bir dur demek için hangi besinleri tüketmeniz gerektiğini sizin için derledik.

Saçlarınız bir anda belirli bir sebep olmadan dökülüyorsa bu başka bir hastalığın habercisi olabilir, bu nedenle doktorunuza görünmenizi tavsiye ederiz.

Yeşil Yapraklı Sebzeler:

Saç dökülmesinin başlıca sebeplerinden olan demir eksikliği bazı yeşil yapraklı sebzelerle durdurulabilir. Demir eksikliği kanımızdaki oksijen miktarını düşürerek saç köklerindeki hücrelere oksijen iletimini yavaşlatır ve böylece saçlar incelip güçsüzleşir.

Meyveler:

Güçlü bir bağışıklık sistemi için bol bol meyve tüketmemiz gerektiğini hepimiz biliyoruz. C vitamini bakımından zengin olan meyveler vücudumuzda antioksidan görevi görür. Ayrıca C vitamini saçlarımızı güneşin zararlı ışınlarından korur.

Portakal, greyfurt, karpuz, çilek gibi C vitamini bakımından zengin meyveler tüketerek saç dökülmesini önleyebilir, saçlarınızın sağlıklı bir görünüm elde etmesini sağlayabilirsiniz.

Kuruyemişler:

İyot bakımından oldukça zengin olan yer fıstığı saç dökülmesini önler. Ceviz, fındık, badem gibi kuruyemişler saçlara doğal parlaklık verir.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Yoğurt:

Kalsiyum ve protein saçların sağlıklı uzaması için vazgeçilmezdir. Sindirime yardımcı olan bakteriler içeren yoğurt saçları uzamaya teşvik eder.

Deniz Ürünleri:

Çinko bakımından zengin olan deniz mahsulleri (balık, karides, midye vs.) Saç köklerini güçlendiren hormonları dengeler. Erkek tipi saç dökülmesine çinko eksikliğinin yol açtığını bildiğimiz için deniz ürünleri tüketmekte oldukça fayda var.

Yeşil Fasulye:

Hayvansal gıdalar saçlar için gerekli proteini sağlar fakat bunun daha sağlıklı ve alternatif yolunu denemek istiyorsanız fasulye tüketmelisiniz.

Tavuk, Hindi:

Yazımızın başından beri değindiğimiz gibi yeterince protein almadan saçlarınızın dökülmesini önlemeniz neredeyse imkansız. Bu proteini almanın bir başka yolu da az yağlı ve protein kaynağı beyaz etlerden tavuk ve hindi.Ayrıca yumurtanın içinde bulunan A vitamini ve biotin güçlü saçlara sahip olmanızı sağlar.

Havuç:

İçerdiği yoğun miktarda A vitamini sayesinde gözlere faydası olan havuç aynı zamanda saç derisini de derinlemesine korur.

Kabak Çekirdeği:

Kabağın kendisi akdar çekirdeği de oldukça faydalıdır. Omega 6 yağ asitleri, protein, çinko ve demir bakımından zengin olan kabak çekirdeği içerdiği tüm bu minealler sayesinde saç sağlığını korur. Daha sağlıklı saçlara sahip olmak için uzmanlar günde bir avuç kabak çekirdeği tüketilmesini öneriyor.

Erkeklerde meydana gelen saç dökülmesi düşük yağ içeren bir beslenme programıyla yavaşlatılabilir. Bazı bilim insanları saç dökülmesine ergenlik döneminde artış gösteren testosteronun sebep olduğunu ileri sürmektedir. Hayvansal temelli yüksek yağlı besinle doğrudan testosteron seviyesini artırır. Bu nedenle hayvansal gıdalardan çok temel protein kaynağı olan besinleri tercih etmekte oldukça fayda var.

Hint yağı nemlendiricilerle doludur. Bu yağı, kıvırcık, kuru ve kırılgan saçları onarmak ve derin bakım tedavinizin bir parçası olarak da kullanabilirsiniz.Hint yağının saça olan en büyük faydalarından biri saç büyümesine yardımcı olmasıdır.Saçı beslemenin yanı sıra, saça zarar verme tehlikesi yaratan kirliliğe ve serbest radikallere karşı da kalkan görevi görür.Hint yağı ayrıca antiinflamatuar risinoleik asit içerir. Bu, sağlıklı saç uzamasını engelleyebilecek saç derisindeki tahrişi azalttığı anlamına da gelir.ynı zamanda kepeğin kaşıntılı sonuçlarını da hafifletir. Kan damarlarını genişleterek saç köklerine oksijen ve gerekli besin maddelerini sağlayarak daha iyi kan akışına yol açar. Bu yüzden kırık uçlara elveda deyin.

Hint yağı ayrıca erken beyazlamayı önlemek için mükemmel bir tedavi yöntemidir. Saçınıza az miktarda hint yağı uygulamak, renginin nispeten daha uzun süre korunmasına yardımcı olabilir ve çok erken grileşmesini önleyebilir.Antifungal ve antibakteriyel olduğu için kepek ve diğer enfeksiyonlara neden olan mantarı da öldürür, bu da kepeklenmeyi azaltır ve kaşıntı ve tahrişi yatıştırır.Ayrıca saç derinizin pH dengesini koruyarak kepek önleme için mükemmel bir çözüm haline gelir.