Kaza ucuz atlatıldı! Direksiyon hakimiyetini kaybetti, eve çarptı

Tokat Reşadiye'de kontrolden çıkan tırın bir eve çarpması paniğe neden oldu. Kazada can kaybı yaşanmazken, o anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Tokat’ın Reşadiye ilçesinde meydana gelen kazada, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği tır, kayarak bir eve çarptı.

 

Maddi hasar oluştu

Kaza, Reşadiye ilçesinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, M.A. (50) idaresindeki 46 NN 555 plakalı tır, Çerik Mahallesi’nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kayarak Erol Doğan’a ait müstakil eve çarptı. Kazada tır sürücüsü yara almadan kurtulurken, evde maddi hasar oluştu. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Öte yandan tırın eve çarpma anı, güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Görüntülerde tırın hızla gelerek evin duvarına çarptığı anlar yer aldı.

