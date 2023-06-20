Bu besinleri aynı anda asla tüketmeyin! Yarardan çok zararı var! Hastalıklara yol açıyor

Sağlıklı yaşam kapsamında tükettiğimiz gıdaların her biri sağlık deposu olarak bilinse de, bazı yiyecek ve içeceklerin bir arada tüketilmesinin sağlık açısından zararlı. Beslenme uzmanları, bu gıdaların kesinlikle bir arada tüketilmemesi gerektiğinin altını çiziyor. İşte, birlikte tüketilmemesi gereken gıdalar...

Bazı doğal besinler şifa deposu olsalar da, belirli gıdalarla birlikte tüketilmemesi gerekiyor. Yararlarından faydalanmak adına birlikte tükettiğiniz gıdalar siz farkında olmadan sağlığınıza zarar verebilir.

Süt ve kırmızı et:

Uzmanların kesinlikle karşı çıktığı bir ikili süt grubundan gıdaların kırmızı et ile birlikte tüketilmesi. Hayvansal protein ve kalsiyum deposu bu iki besin tütünün aynı anda yüklenmesi bağışıklığın çökmesine neden olacaktır. ayrıca hem et hem de sütte bulunan hayvansal proteinin fazlaca vücuda girmesi ciddi rahatsızlıklara yol açabilir.

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Pirinç ve turşu:

Pirinç ve turşu salik asit bakımından zengin iki gıda. Bu iki salik asit kaynağının aynı anda vücuda alınması hücrelerin çok hızlı yenilenmesine yol açacaktır. Bu durum ise düşünüldüğü gibi iyi değil, aksine hücre yapısında kalıcı bozulmalara neden olabilir.

Soğan ve sarımsak:

Soğan ve sarımsak birer doğal antibiyotiktir. Ancak vücudumuzun bu antibiyotiğe sadece belirli bir oranda ihtiyacı vardır. Tıpkı soğan ve sarımsak gibi soğan ya da sarımsağın yanında antibiyotik ilaçların da tüketilmemesi gerekiyor. Gereğinden fazla antibiyotik sistemsel hastalıkların önünü açabilir.

Reçel ve bal:

Reçel ve bal birer şeker kaynağı besinlerdir. İçlerindeki şeker sağlıklı şeker dahi olsa, bu iki gıdanın bir arada tüketilmesi kan yüklemesine neden olacaktır. bu da insülin seviyesini arttıracak ve şeker komasına kadar yol açabilecek bir zinciri başlatacaktır.

Yoğurt ve turp:

İkisi birden bağırsakları rahatlatan yoğurt ve turpun bir arada tüketilmesi ise vücutta gaz sıkışmasına neden olacaktır. Uzun süre vücuttan atılamayan bu gaz ise kramplara ve ciddi ağrılara neden olur.