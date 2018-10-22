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Bu besin bağımlılık mı yapıyor?

Diyetisyen Baştürk besin bağımlılıkları hakkında makale kaleme aldı.

22 Ekim 2018 Pazartesi 13:20
Bu besin bağımlılık mı yapıyor?

Diyetisyen Şehide Baştürk'ün kaleme aldığı o yazı;

BU BESİN BAĞIMLILIK MI YAPIYOR ?

Şekerli yiyeceklerinhazır ve paketli gıdaların günümüzde  kullanımı arttı ve bu tür gıdalar  hayatımızda daha fazla yer almaya başladı. Çayın içine attığımız bir küp kesme şeker veya yemeklerden sonra tüketilen tatlılar kimsenin kolay kolay vazgeçemeyeceği alışkanlıklar haline geldi.Eğer şekeri kesme kararı aldıysanız bunun  ne kadar zor olduğunu fark etmiş olabilirsiniz ?  Hatta bazı insanlar için bu imkansız görünebilir. Bu durum aklımıza şu soruyu getirir:  Şeker bağımlılık mı yapıyor ?

ŞEKER BEYNİN ÖDÜL SİSTEMİNİ HAREKETE GEÇİRİR

Tatlı yiyecekler, beyinde ki  ödül  sistemini harekete geçirerek dopaminin salgılanmasına neden olur.Dopamin salgılandığında kendinizi iyi hissedersiniz çünkü beynin ödül ve haz merkezi uyarılmış olur. Beyniniz bu davranışın tekrar meydana gelmesini ister bu sebeple beynin hafıza ve davranışı meydan getiren diğer bölümleri ile bağlantı kurar.

ŞEKER TOLERANSI

 Bir paket çikolatalı gofret yediğinizde bunun sizi iyi hissettirdiğini hatırlarsınız ve tekrar yemek istersiniz.Bu ödül yolu sayesinde beynimiz bu davranışı tekrar gerçekleştimek için çalışır.Bu davranışı tekrar edildiğinde beyin dopamine yanıt veren reseptörlerin sayısını azaltır ve bir dahaki sefere yediğiniz çikolatanın etkisi beyinde daha az etkiye sahip olur. Yani beyinde tekrar aynı etkiyi yaşatabilmek  içinçikolatalı gofretten daha çok yemelisiniz. Bu davranışları  tekrar etmek ise bağımlılıkla sonuçlanabilir.Günümüzde yapılan bilimsel çalışmalarda   şekerin insanlar üzerinde bağımlılık yaptığı ile ilgilisomut bir kanıt olmasa da , deney hayvanları  kullanılarak yapılan çalışmalar bu olasılığı ortaya koymaktadır.

STRESŞEKERE YÖNLENDİRİYOR

Vücudumuzda dopamin azaldığında kendinizi isteksiz,yalnız ve bunalmış hissetmenize neden olur.Bu sebeple birçok insan  stres, yalnızlık veya düşük benlik saygısı gibi olumsuz duyguları bastırmak  için kendini iyi hissettiren en ucuz ve elde edilmesi kolay yolla başvurup ; şekere yönelir . Bu  durum  zaman geçtikçe alışkanlık haline dönüşübilir.

ŞEKERİ BIRAKIRSANIZ NE OLUR ?

Fiziksel olarak,  şeker bırakıldığında , kilo vermenize , insülin direncinizin kırılmasına ,  aknelerin azalmasına yardımcı olur. Şekeri bırakmak uyku ve ruh halinizi de iyileştirebilir. Ayrıca şeker tüketimini azalttığınızda , daha önce tükettiğiniz  şekerli yiyecekler size aşırı tatlı gelmeye başlayacaktır.

GİZLİ ŞEKERLERE DİKKAT

Diyetinizden şekeri kesmek kolay olmayabilir, çünkü çok sayıda işlenmiş ya da hazır yiyeceklerin içerisinde gizlenmiş şekerler eklidir.  Örneğin; glikoz şurubu, agave, fruktoz ,pancar şekeri, şeker kamışı, pudra şekeri, üzüm şekeri,  bal ,akçaağaç şurubu ,mısır şurubu, dekstrin, maltoz ,glikoz ,laktoz ,maltodekstrın vb.  gibi gizlienmiş şekerler beynin ödül sistemini  sükroz gibi kolayca aktive ederler.

Haber Tarihi: 22 Ekim 2018 Pazartesi 13:20
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