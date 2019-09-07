Bu belirtiler varsa Diyabet işareti! Diyabet (Şeker) Hastalığı nedir? Diyabet hastalığının belirtileri nelerdir? Diyabeti önlemenin yolları
Halk arasında şeker hastalığı olarak bilinen diyabet hastalığı modern insanın muzdarip olduğu en önemli ve tehlikeli kronik hastalıklardan bir tanesidir.07 Eylül 2019 Cumartesi 19:22
Bu haberimizde diyabet hastalığının belirtilerini, tedavi yöntemlerini ve korunmanın yollarını okuyucularımızın bilgisine sunacağız.
DİYABET HASTALIĞI NEDİR?
Günümüzde on milyonlarca insan diyabet hastalığıyla mücadele ediyor. Peki diyabet hastalığı nedir? Diyabet, (şeker hastalığı) vücudunuzda pankreas adlı salgı bezinin yeterli miktarda insülin hormonu üretmemesi ya da ürettiği insülin hormonunun etkili bir şekilde kullanılamaması durumunda gelişen ve ömür boyu sürebilen kronik bir hastalıktır.
Dünyanın en yaygın hastalıklarından biri olan diyabetin belirtilerini merak ediyor musunuz? İşte diyabetin belirtileri:
Sık idrara çıkma
Geceleri idrara çıkma
Ağız kuruluğu
Hızlı kilo kaybı
Halsizlik
Konsantrasyon bozukluğu
Gün içinde uyuklama
DİYABETİ ÖNLEMENİN YÖNTEMLERİ NELERDİR?
Her geçen gün hızla yayılan diyabetten korunmak istiyorsanız;
Kahvaltınızı düzenli yapın,
Porsiyonlarınız azaltın
Bol su tüketin
Salata yemeye özen gösterin
Tam tahıllı gıdalar tüketin
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