Bu belirtiler varsa Diyabet işareti! Diyabet (Şeker) Hastalığı nedir? Diyabet hastalığının belirtileri nelerdir? Diyabeti önlemenin yolları

Bu haberimizde diyabet hastalığının belirtilerini, tedavi yöntemlerini ve korunmanın yollarını okuyucularımızın bilgisine sunacağız.

DİYABET HASTALIĞI NEDİR?

Günümüzde on milyonlarca insan diyabet hastalığıyla mücadele ediyor. Peki diyabet hastalığı nedir? Diyabet, (şeker hastalığı) vücudunuzda pankreas adlı salgı bezinin yeterli miktarda insülin hormonu üretmemesi ya da ürettiği insülin hormonunun etkili bir şekilde kullanılamaması durumunda gelişen ve ömür boyu sürebilen kronik bir hastalıktır.

Dünyanın en yaygın hastalıklarından biri olan diyabetin belirtilerini merak ediyor musunuz? İşte diyabetin belirtileri:

Sık idrara çıkma

Geceleri idrara çıkma

Ağız kuruluğu

Hızlı kilo kaybı

Halsizlik

Konsantrasyon bozukluğu

Gün içinde uyuklama

DİYABETİ ÖNLEMENİN YÖNTEMLERİ NELERDİR?

Her geçen gün hızla yayılan diyabetten korunmak istiyorsanız;

Kahvaltınızı düzenli yapın,

Porsiyonlarınız azaltın

Bol su tüketin

Salata yemeye özen gösterin

Tam tahıllı gıdalar tüketin