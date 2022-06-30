Bu belirtiler varsa aman dikkat! Kanserin habercisi olabilir

Çağımızın en korkulan hastalıkları arasında bulunan kanser, birçok kişinin korkulu rüyası konumunda. Erken teşhisin hayati öneme sahip olduğu kanser hastalığı için, belirtiler bu sebeple oldukça önemli. İşte kanser hastalığında sıklıkla rastlanan ilk belirtiler...

Kanser hastalığının erken teşhisi, oldukça önemli bir konu. Bu sebeple ortaya çıkan belirtileri ciddiye alarak muayene olmak, kanserden sizi mümkün olduğunca uzak tutacaktır.

Peki kanserin ilk evreleri hangi belirtiler ile gün yüzüne çıkıyor? İşte madde madde kanserin habercisi olan belirtiler...

Eğer nefes darlığı veya hırıltınız önceden yokken birden ortaya çıktı ve artık canınızı sıkıyorsa

Geçmeyen öksürüğünüz ve göğüs ağrınız varsa

Devamlı ateşleniyor ve hastalanıyorsanız

Yutkunmakta zorluk yaşıyorsanız

Lenf bezlerinizden herhangi birinde şişlik fark ettiyseniz

Vücudunuz daha kolay morarıyor ve kanamalarınız hızlı bir şekilde durmuyorsa

Kasık ve karın ağrılarınız düzenli hale geldiyse

Şişkinlik yaşıyor ve hızlı kilo alıyorsanız veya ani kilo kaybediyorsanız

Dışkınızda kan görüyorsanız

Mideniz beslenmenize dikkat etmenize rağmen devamlı rahatsızsa

Meme uçlarında iltihaplanma varsa direkt doktorunuza danışın, çünkü bu bir göğüs kanseri belirtisi olabilir.

Adet dönemi normalden uzun ve ağrılı geçmeye başladıysa

Tırnaklarınızda şekil bozuklukları meydana geliyorsa

Yüzünüz kilo almamanıza rağmen daha şiş gözüküyorsa

İyileşmeyen yaralarınız varsa

İştahınız birden kesildiyse ve sürekli tok hissediyorsanız

Bu belirtilerden birkaçını fark ettiyseniz mutlaka doktorunuzdan randevu alın. Doktorunuzun yardımıyla herhangi bir belirti var ise kolayca tedavi edilecektir. Unutmayın, erken teşhis her hastalıkta en önemli adımdır.