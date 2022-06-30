Bu belirtiler varsa aman dikkat! Kanserin habercisi olabilir
Çağımızın en korkulan hastalıkları arasında bulunan kanser, birçok kişinin korkulu rüyası konumunda. Erken teşhisin hayati öneme sahip olduğu kanser hastalığı için, belirtiler bu sebeple oldukça önemli. İşte kanser hastalığında sıklıkla rastlanan ilk belirtiler...
Çağımızın en korkulan hastalıkları arasında bulunan kanser, birçok kişinin korkulu rüyası konumunda. Erken teşhisin hayati öneme sahip olduğu kanser hastalığı için, belirtiler bu sebeple oldukça önemli. İşte kanser hastalığında sıklıkla rastlanan ilk belirtiler...
Kanser hastalığının erken teşhisi, oldukça önemli bir konu. Bu sebeple ortaya çıkan belirtileri ciddiye alarak muayene olmak, kanserden sizi mümkün olduğunca uzak tutacaktır.
Peki kanserin ilk evreleri hangi belirtiler ile gün yüzüne çıkıyor? İşte madde madde kanserin habercisi olan belirtiler...
Eğer nefes darlığı veya hırıltınız önceden yokken birden ortaya çıktı ve artık canınızı sıkıyorsa
Geçmeyen öksürüğünüz ve göğüs ağrınız varsa
Devamlı ateşleniyor ve hastalanıyorsanız
Yutkunmakta zorluk yaşıyorsanız
Lenf bezlerinizden herhangi birinde şişlik fark ettiyseniz
Vücudunuz daha kolay morarıyor ve kanamalarınız hızlı bir şekilde durmuyorsa
Kasık ve karın ağrılarınız düzenli hale geldiyse
Şişkinlik yaşıyor ve hızlı kilo alıyorsanız veya ani kilo kaybediyorsanız
Dışkınızda kan görüyorsanız
Mideniz beslenmenize dikkat etmenize rağmen devamlı rahatsızsa
Meme uçlarında iltihaplanma varsa direkt doktorunuza danışın, çünkü bu bir göğüs kanseri belirtisi olabilir.
Adet dönemi normalden uzun ve ağrılı geçmeye başladıysa
Tırnaklarınızda şekil bozuklukları meydana geliyorsa
Yüzünüz kilo almamanıza rağmen daha şiş gözüküyorsa
İyileşmeyen yaralarınız varsa
İştahınız birden kesildiyse ve sürekli tok hissediyorsanız
Bu belirtilerden birkaçını fark ettiyseniz mutlaka doktorunuzdan randevu alın. Doktorunuzun yardımıyla herhangi bir belirti var ise kolayca tedavi edilecektir. Unutmayın, erken teşhis her hastalıkta en önemli adımdır.