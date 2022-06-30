  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Sağlık Bu belirtiler varsa aman dikkat! Kanserin habercisi olabilir
Sağlık

Bu belirtiler varsa aman dikkat! Kanserin habercisi olabilir

Çağımızın en korkulan hastalıkları arasında bulunan kanser, birçok kişinin korkulu rüyası konumunda. Erken teşhisin hayati öneme sahip olduğu kanser hastalığı için, belirtiler bu sebeple oldukça önemli. İşte kanser hastalığında sıklıkla rastlanan ilk belirtiler...

Yeniakit Publisher
2022-06-30 11:30:00 -
Bu belirtiler varsa aman dikkat! Kanserin habercisi olabilir

Çağımızın en korkulan hastalıkları arasında bulunan kanser, birçok kişinin korkulu rüyası konumunda. Erken teşhisin hayati öneme sahip olduğu kanser hastalığı için, belirtiler bu sebeple oldukça önemli. İşte kanser hastalığında sıklıkla rastlanan ilk belirtiler...

Kanser hastalığının erken teşhisi, oldukça önemli bir konu. Bu sebeple ortaya çıkan belirtileri ciddiye alarak muayene olmak, kanserden sizi mümkün olduğunca uzak tutacaktır.

Peki kanserin ilk evreleri hangi belirtiler ile gün yüzüne çıkıyor? İşte madde madde kanserin habercisi olan belirtiler...

Eğer nefes darlığı veya hırıltınız önceden yokken birden ortaya çıktı ve artık canınızı sıkıyorsa

Geçmeyen öksürüğünüz ve göğüs ağrınız varsa

Devamlı ateşleniyor ve hastalanıyorsanız

Yutkunmakta zorluk yaşıyorsanız

Lenf bezlerinizden herhangi birinde şişlik fark ettiyseniz

Vücudunuz daha kolay morarıyor ve kanamalarınız hızlı bir şekilde durmuyorsa

Kasık ve karın ağrılarınız düzenli hale geldiyse

Şişkinlik yaşıyor ve hızlı kilo alıyorsanız veya ani kilo kaybediyorsanız

Dışkınızda kan görüyorsanız

Mideniz beslenmenize dikkat etmenize rağmen devamlı rahatsızsa

Meme uçlarında iltihaplanma varsa direkt doktorunuza danışın, çünkü bu bir göğüs kanseri belirtisi olabilir.

Adet dönemi normalden uzun ve ağrılı geçmeye başladıysa

Tırnaklarınızda şekil bozuklukları meydana geliyorsa

Yüzünüz kilo almamanıza rağmen daha şiş gözüküyorsa

İyileşmeyen yaralarınız varsa

İştahınız birden kesildiyse ve sürekli tok hissediyorsanız

Bu belirtilerden birkaçını fark ettiyseniz mutlaka doktorunuzdan randevu alın. Doktorunuzun yardımıyla herhangi bir belirti var ise kolayca tedavi edilecektir. Unutmayın, erken teşhis her hastalıkta en önemli adımdır.

 

 

 

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23