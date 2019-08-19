Bu belirtiler kalp krizi habercisi Kalp krizi nedir? Kalp krizinin belirtileri nelerdir? Kalp krizi anına ne yapılmalıdır? Kalp krizinden korunmak için hangi tedbirler alınmalıdır?

KALP KRİZİ NEDİR?

Kalp krizi koroner arterlerde görülen bir bozukluk sonrası meydana gelen şiddetli göğüs ağrısıyla ortaya çıkan patolojik bir vakadır. Koroner arterlerdeki tıkanıklık sonucu kalp kasının ilgili bölümünün beslenememesi ve kalması sonucu kriz meydana gelir.

KALP KRİZİ NASIL OLUR?

Kalp krizine neden olan koroner damar tıkanıklığının en önemli nedeni Atherosklerozdur. Damarların içine yağ oturmasının tıbbi adı Atherosklerozdur. Sigara içenlerde, kolesterolü yüksek kimselerde ve stresli insanlarda bu birikintiler sinsice büyürler ve damarları tıkarlar. Akabinde ise kalbin beslenmesi bozulur ve kriz meydana gelir?

KİMLER RİSK ALTINDADIR?

Şeker hastalar, kolesterolü yüksek kişiler, sigara ve alkol kullananlar ve obezitedenmuzdarip olanlar kalp krizi tehlikesiyle daha fazla karşı karşıyadır.

KALP KRİZİ NASIL ANLAŞILIR?

EKG çektirerek ve kalp ile ilgili çeşitli kan testleri yaptırarak kriz anlaşılabilir. Ya da önlenebilir.

KALP KRİZİNİN BELİRTİLERİ NELERDİR?

Hastaların büyük kısmında kalp krizi ortaya çıkmadan haftaları önce göğüste şiddetli ağrılar baş gösterir. Nefes darlığı ve çabuk yorulma gibi durumlar ortaya çıkar. Ağrı göğüsten sol kola ve çeneye doğru yayılma gösterir. Kalp krizinde ağrı çoğu kez yarım saatten uzun sürer. Bu belirtilerden bir ya da bir kaçı varsa acilen doktora gidiniz. Terleme, bulantı ve kusma da kalp krizi belirtilerindendir.

KALP KRİZİNDEN KORUNMAK İÇNİ NE YAPILMALIDIR?

Kalp krizini önlemek için doğru şekilde beslenmek, düzenli egzersiz yapmak, aşırı tuz ve şeker kullanımından vazgeçmek ve kilo alımına dikkat etmek gerekir. Alkol ve sigaradan uzak durulmalı, strese teslim olmamalı ve kolesterole de dikkat edilmeli.

KRİZ ESNASINDA NE YAPILMALI?

Öncelikle rahat nefes alınmaya çalışılmalı, kapı açık bir şekilde yere ya da yumuşak bir zemine uzanılmalı. Mümkünse ambulans çağrılmalı. Paniğe kapılmamaya özen gösterilmeli. Kalp krizinde ilk bir saatin kritik önem taşıdığı asla unutulmamalı.