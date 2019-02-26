Bu belirtiler beyin tümörü habercisi olabilir

Beyin tümörlerinin sıklıkla normal beyin dokusuna hücum ettiğiniveya baskı yaptığını, belirtilerin de o basınç nedeniyle ortaya çıktığını belirten Nöroşirurji Uzmanı Op.Dr.Kerem Bıkmaz, “Beyin tümörü, beyindeki hücrelerin anormal veya kontrolsüz büyümesi olarak tanımlanır. Tümörler, iyi huylu (kanser yapıcı olmayan) veya kötü huylu (kanser yapıcı) olabilirler. Beyinde yerleştiklerinden, iyi huylu bir tümör bile tehlikeli olabilir” dedi.

“Beyin, kafatası ile çevrilidir. Bu, tümörün büyürken normal beyin dokularına basınç uygulamaya başlaması demektir” diyen Op.Dr.Kerem Bıkmaz, “Bu durum da iltihaba ve beyin şişmesine neden olabilir. Bu nedenle her iki tip tümörün de mümkün olduğunca çabuk tedavi edilmesi çok önemlidir” dedi.

Nöroşirurji Uzmanı Op.Dr. Kerem Bıkmaz beyin tümörleri hakkında yaptığı açıklamada şunları söyledi;“Tümör, beynin kendisinden kaynaklandığı durumlarda ortaya çıktıysa birincil beyin tümörü olarak adlandırılır. Bazen kanser, beyne akciğer veya göğüs gibi başka alanlardan yayılabilir. O zaman bu tip tümörler, ikincil (veya metastatik) beyin tümörü olarak adlandırılır.Diğer kanserlerle karşılaştırıldığında beyin tümörleri nispeten az görülmektedir; ancak yerleşimleri ve bazen agresif yapılarından ötürü tehlikeli oldukları düşünülmektedir.

Beyin tümörleri sıklıkla normal beyin dokusuna hücum eder veya baskı yaparlar. Belirtiler de o basınç nedeniyle ortaya çıkar. Beyin tümörünün yerleşim yerine göre kişide farklı tipte belirtiler oluşabilir. Ancak, zihinsel hastalıklar dâhil başka hastalıklar da bu belirtilere neden olmaktadır.”

Op.Dr.Kerem Bıkmaz son olarak beyin tümörü belirtilerini şöyle sıraladı;

“Herhangi bir durumda bu belirtilerden birini veya daha fazlasını yaşarsanız, vakit kaybetmeden doktorunuzu aramalısınız.’

Baş ağrısı; özellikle yakın zamanda başlayan yeni bir ağrı, devamlı bir ağrı, uyanınca daha kötü olan bir ağrı.

Kusma; özellikle sabahları daha şiddetliyse,

Kişilikte veya davranışta değişiklikler;

Zihinsel becerilerde düşüş, Hafıza kaybı, Hesap yapma becerisinde bozulma,Yargılamada bozulma,yeni başlayan nöbetler,

Nörolojik değişiklikler: Görme problemleri (çift görüş, azalmış görüş), Duyma kaybı, Bir vücut alanında his azalması veya güçsüzlük, Konuşma zorlukları, Koordinasyonda azalma, sarsaklık, Güçsüzlük, uyuşukluk/rehavet, uyanıklığın azalması, Dil problemleri, yutma güçlüğü, hıçkırıklar, Bozulmuş koku duyusu, Kontrolsüz veya işlev bozukluğu olan hareketler, el titremesi, Menopozdan önce adet kanamalarının kesilmesi, Yüz felci

Gözde anormallikler: Farklı büyüklüklerde göz bebekleri,Kontrolsüz hareket,Gözkapağı düşmesi,Sersemlik/kafa karışıklığı, alışılmadık veya garip davranış, Solunumda geçici durma.”