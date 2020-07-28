"Bu bayramı sevdiklerimizi korumak için mesafeli yaşayalım" uyarısı

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Emre Erkuş, Kurban Bayramı'nda da toplum olarak yine kritik eşiklerden birinden geçileceğini, kurban satışından, kesimine, dağıtımından bayramlaşma anına kadar her safhada tedbirlerin alınması gerektiğini belirtti.

Erkuş, yazılı açıklamasında, pandemiyle mücadele sürecinde ülke olarak birçok kritik eşikten başarıyla geçtiklerini belirtti.

Herkesin sevdikleriyle bir araya geldiği bayram günlerinde, bulaş oranının artabileceğine işaret eden Erkuş, "Bu nedenle her zamankinden daha dikkatli olunması gerekir. Lütfen bu bayramı sevdiklerimizi korumak için mesafeli yaşayalım. Ziyaretlerimizi sınırlı tutalım. Uzaktan ve mümkünse telefonla, görüntülü olarak görüşerek bayramlaşalım. Yakın temastan kaçınalım. Bir bayram daha birbirimize hasret olalım ama sağlıklı olalım. Bu bayram birbirimize olan sevgimizi, saygımızı ve güçlü aile bağlarımızı, sevdiklerimize mesafemizi koruyarak gösterelim. Bayramda kalabalıkla teması önlersek, bulaşmayı ve koronayı da önleriz." ifadelerini kullandı.

Koronaya karşı bayram döneminde verilecek mücadelenin bayram öncesi kurban satış alanlarında başlayacağını belirten Erkuş, şunları kaydetti:



"Vatandaşlarımız, koronavirüsün en rahat yayılım gösterdiği bu kalabalık ortamda uzun süre kalmadan işlemlerini halletmelidir. Bu süre zarfında kesinlikle maske çıkarılmamalı, özellikle para gibi birçok kişinin temas ettiği materyallere dokunduktan sonra, eller mutlaka el antiseptiğiyle temizlenmeli ve önceki yıllarda el sıkışarak yapılan pazarlıkların artık el teması yapılmadan tamamlanmalıdır. Kurban kesimi, parçalanması ve dağıtımı safhalarında da büyük özen gösterilmeli ki işlemler sırasında gerekli olmayan kişiler kesinlikle bu alanlarda olmamalıdır. Ayrıca kurban sonrası alandan ayrılmadan yenen toplu yemekler de ertelenmelidir. Ne kadar az temasla işlemler tamamlanırsa, bulaş riski o kadar azalır."

- "Virüse yayılma fırsatı verilmemeli"

Hastalığın Türkiye'de son dönemde büyük oranda düğün, nişan, asker uğurlama gibi kalabalık ortamlarda yayılım gösterdiğini aktaran Erkuş, "Bayramlaşma dönemi de böyle bir dönemdir. Virüse yayılma fırsatı verilmemelidir. Koronavirüsle mücadelede geçmiş diye bir şey yoktur. Salgınla ilk günkü gibi mücadele edilirse, gelecekteki sağlıklı günler korunabilir. Şanlıurfa İl Sağlık Müdürlüğü olarak bayram boyunca Acil Servislerde 7 gün 24 saat sağlık hizmeti sunmak için gerekli tüm planlamaları yaptık ve bayrama hazırız." değerlendirmesinde bulundu.