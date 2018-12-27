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Bu bankaya borcu olanlar dikkat! Bütün alacaklarını devretti

Akbank'ın, takipteki kredi alacakları portföyünün 446 milyon TL anapara bakiyesi tutarındaki kısmını, toplam 19,4 milyon TL bedel karşılığında sattığı açıklandı.

27 Aralık 2018 Perşembe 14:45
Bu bankaya borcu olanlar dikkat! Bütün alacaklarını devretti

Akbank, takipteki kredi alacakları portföyünün 446 milyon TL anapara bakiyesi tutarındaki kısmını, toplam 19,4 milyon TL bedel karşılığında sattı.

Akbank'tan konu ile ilgili KAP'a yapılan açıklamada şu bilgiler verildi:

"Bankamızın takipteki kredi alacakları portföyünün 446 milyon TL anapara bakiyesi tutarındaki kısmı, toplam 19.4 milyon TL bedel karşılığında Arsan Varlık Yönetim A.Ş., İstanbul Varlık Yönetim A.Ş. ve Sümer Varlık Yönetim A.Ş.'den oluşan 3 firmaya satılmıştır"

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 27 Aralık 2018 Perşembe 14:45
  1. İstanbul
  2. Akbank
  3. Akbank alacakları
  4. tüm alacaklarını devretti
  5. Akbank'a borcu olanlar dikkat
  6. kredi borçları

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