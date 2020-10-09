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Gündem Bu balık öldürüyor! Sakın yemeyin
Gündem

Bu balık öldürüyor! Sakın yemeyin

Doç. Dr. Ali Rıza Köşker, zehirli balon balığının Türkiye'de tüketilmemesi konusunda kritik bir uyarıda bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-10-09 12:20:00 -
Bu balık öldürüyor! Sakın yemeyin

Doç. Dr. Ali Rıza Köşker, zehri siyanürden bin 200 kat daha güçlü olan balon balığının Japonya'da tüketiliyor diye sakın yemeyin uyarısında bulundu.

Doğal yaşam alanı Kızıldeniz olan balon balıkları Süveyş Kanalı´ndan geçerek geldikleri Akdeniz ve Ege'de sıklıkla görülmeye başladı. Zehri siyanürden bin 200 kat daha güçlü olan balon balığı türleriyle ilgili araştırmalar yapan Çukurova Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Görevlisi Doç. Dr. Ali Rıza Köşker, son dönemlerde özellikle Akdeniz'de sıklıkla görülen ve deniz popülasyonunu tehdit eden balon balığına karşı vatandaşları uyardı.

'Türkiye'de 4 balon balığı türü var'

DHA'da yer alan habere göre yakalanan balon balıkların kesinlikle tüketilmemesini aktaran Köşker, "Akdeniz Denizler Toksin Araştırma Grubu olarak ülkemizde yaygın olan 4 balon balığının türünü belirledik. Bu tür zehir ve toksin düzeyini araştırdık ve insan için ciddi zehir miktarı olduğunu saptadık. Önemli bir halk sağlığı sorunu ve kesinlikle tüketilmemesi gerekiyor" dedi.

'Zehir düzeyleri aynı değil'

Balon balığının bazı ülkelerde tüketildiğini söyleyen Köşker, "Balon balığının zehri dünyada bilenen en belirgin denizsel zehirdir ve panzehiri yoktur. Japonya'da bu balıklar yeniyor diye bir şehir efsanesi var. Onların denizlerinde çıkan balıkla bizim denizlerimizdeki balığın zehir düzeyi aynı değil.

'Balık ustaları 2 yıl eğitim alıyor'

Ayrıca orada balığı hazırlayan ustalar 2 yıllık bir eğitimin ardından bunu yapma yetkinliğine sahip oluyor. Tekrar ediyorum bu balık bizim ülkemizdeki çıkan balıklardan farklı bir tür" diye konuştu.

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