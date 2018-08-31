Bu ayrıntılar ilk kez ortaya çıktı! İnce'ye neden güvenmediğini anlattı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 15 Ağustos'ta gazetecilere verdiği ve yayımlanmayan röportaj ortaya çıktı. Kılıçdaroğlu İnce'nin seçim gecesi telefonlarına ulaşamadıklarını, İnce'nin açıklama yapmasını istediklerini ancak kendisinin kabul etmediğini söyledi. Kılıçdaroğlu ayrıca o gece gazetecilere İnce ile seçim sonrası buluştukları yemekte ne konuştuklarını da açıkladı. İnce'ye 'Eğer partiyi sana teslim edersen, sen örgütü bir haftada dağıtırsın. Sana güvenim kalmadı, partiyi teslim etmem’ dediğini söyledi.

TELE1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, Muharrem İnce ile Kemal Kılıçdaroğlu arasında yaşanan tartışmaya ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Yanardağ, "Muharrem İnce ve Kemal Kılıçdaroğlu arasında bir tartışma patlak verdi. Bu tartışma medyaya da yansıdı. Bu tartışmaların tamamı 15 Ağustos'ta Kemal Kılıçdaroğlu'nun verdiği yemekte konuşuldu. Bazı sözlerin yazılması istenmediği için yazılmadı. 15 gün sonra bu yemekte konuşlanların bir kısmı Muharrem İnce'nin yanındakilere sızdırıldı gibi gözüküyor" şeklinde konuştu.

ABC'de yer alan habere göre, Kemal Kılıçdaroğlu'nun yemekte gazetecilere verdiği bazı önemli mesajlar şunlar:

“Seçimleri genel merkezde birlikte izleyip değerlendirelim diye kendisini davet ettim. Kurduğumuz sistemimizden gelen sonuçları hızla analiz edip, ortak açıklama yapabileceğimizi belirttim. Ancak, partiye gelmeyi kabul etmedi. Bir oteli karargah yaparak partisinden ayrı hareket etmeyi seçti. Kendisine kurduğumuz bilgisayar sistemimizin şifrelerini vererek, örgütümüzden gelen sonuçları izlemesini sağlamak istedik, ona da yanaşmadı. Kendisine bu amaçla gönderdiğim, Bilişimden Sorumlu Genel Naşkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel’i 4 saat beklettiği halde onunla görüşmedi."

"SEÇİM GECESİ TELEFONLARIMIZA ÇIKMADI"

“Sanılanın aksine, biz 24 Haziran seçim gecesi Muharrem İnce’nin halkın karşısına çıkarak açıklama yapmasını istedik, ama kendisi bunu da kabul etmedi. Kendisiyle seçim kampanyası sırasında birkaç kez telefonla konuştuk, irtibatı da esas olarak Grup Başkanvekilimiz Engin Altay üzerinden sürdürdük. Ancak seçim gecesi telefonlarımıza çıkmadı. Açıklamayı genel merkez yapsın diye haber gönderdi.”

"İNCE, GENEL MERKEZİN AÇIKLAMA YAPMASINI İSTEDİ"

Sohbetin bu aşamasında basından sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan devreye girerek, “Ben kendisini açıklama yapması gerektiğini genel başkanımız adına söylemek için aradım. Telefona çıkmadı. Bunun üzerine Yaşar Tüzün’ü arayarak İnce’nin çıkıp açıklama yapmasını istediğimizi ilettim. Tüzün bir süre sonra beni arayarak, İnce’nin genel merkezin açıklama yapmasını istediğini söyledi. Biz de sayın genel başkanın görevlendirmesi üzerine, 4 genel başkan yardımcısı olarak çıktık, açıklama yaptık."

"SANA PARTİYİ TESLİM EDERSEM, SEN ÖRGÜTÜ BİR HAFTADA DAĞITIRSIN"

“Evet, yemekte bana ‘sen onursal başkan ol, parti genel başkanlığı bana bırak’ dedi. Bu doğru. Ama Sayın İnce konuştuklarımızı eksik açıklıyor. Ben de ona, ‘Sen bir televizyonda çıktığın canlı yayında, açıkça aday olmayacağını açıkladın dedim. Beni cumhurbaşkanlığına aday gösteren bir genel başkanın karşısına aday olarak çıkmam dediğini hatırlattım. Şimdi bu söylediğin, bu isteğin o sözlerinle tutarlı değil. Eğer partiyi sana teslim edersen, sen örgütü bir haftada dağıtırsın. Sana güvenim kalmadı, partiyi teslim etmem’ dedim.”