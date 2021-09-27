Bu aylarda burun kanamasına dikkat!

Çocuklarda özellikle kış mevsiminde burun kanaması şikayetleri artar. Bunun en büyük nedeni üst solunum yolu enfeksiyonudur. Çocukların burun damarları zayıf olduğu için boğaz ve burun bölgesindeki iltihaplanmalar kanamaya yol açar. Yaz aylarında ise güneşin UVA ışınlarına maruz kalmak kısa süreli kanamalara neden olabilir.

Burnun ön kısmında yer alan damarların zedelenmesi sonucu oluşan kanamaya anterior adı verilir. Kanamaların %90'ı bu bölümde gerçekleşir ve tehlikeli değildir. Posterior tipi kanamada ise akan kan daha yoğundur. Diğer türüne göre çok daha uzun süren posterior kanama, birçok hastalığın belirtisi olabilir.

Çocuklarda burun kanamasının başlıca nedenleri; D vitamini eksikliği, güneşte fazla kalma, gribal enfeksiyonlar, burunla oynama alışkanlığı ve yetersiz beslenmedir. Burun en hassas organlarımızdan biri olduğu için en ufak bir darbede bile kanama ihtimali vardır.

Bunun dışında kuru hava, alerjik reaksiyonlar, hemofili ve hipertansiyon gibi hastalıklar da kısa süreli burun kanamalarına neden olabilir.

Burun kanaması nasıl durdurulur?

Her yaşta görülebilen burun kanamalarında ilk müdahale son derece önemlidir. Vakit kaybetmeden burnu kanayan kişi bir yere oturtulmalı. Burnun iki kanadı çok fazla güç uygulanmadan 3-4 dakika boyunca bastırılmalı. Sonuç alınmadığı takdirde burun deliklerine pamuk konmalı.

Devam eden kanamalar başka bir hastalığın habercisi olabilir ve ciddi komplikasyonlara yol açabilir. Mutlaka Kulak Burun Boğaz ya da Dahiliye bölümüne gidilmeli.