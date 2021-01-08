Bu ay 6 yer altı barajı devreye alınacak

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ) öncülüğünde yürütülen projeyle bu ay 6 yer altı barajın yapımı tamamlanacak. Böylece tamamlanmış proje sayısı 25’e ulaşacak. Tarım ve Orman Bakanlığı’na bağlı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ), geliştirdiği projelerle suyun bir damlasını dahi boşa harcamayacak şekilde planlanan yatırımları hizmete sunuyor.

Çalışmalar sürüyor

İklim değişikliği ve nüfus artışının etkisiyle depolama yapılarını gerekli kılıyor. DSİ de muhtemel kuraklık etkilerini en aza indirmek için yer üstü barajları yanında yer altı su temini yapılarına da önem veriyor. Bu kapsamda birtakım çalışmalar yapıyor. Yer altı barajları ve suni besleme tesisleri bu çalışmaların başında bulunuyor. Yeni plan ve projeler hayata geçiriliyor. Yer Altı Barajları ve Suni Besleme Projeleri, 2019 Temmuz ayında Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’nin katılımıyla yapılan tanıtım toplantısıyla kamuoyuna açıklandı. Yer altı barajları konusu 11. Kalkınma Planı’na da eklendi. Ayrıca Yer Altı Suyu Suni Besleme ve Yer Altı Barajları Eylem Planı kararlılıkla uygulanacak. Yarı kurak coğrafyada bulunan ülkenin su rezervine katkıda bulunulması maksadıyla 2023 yılına kadar 100’ün üzerinde yer altı barajı ve suni besleme tesisi inşa edilecek. Projenin toplam maliyeti 1 milyar lira olarak öngörüldü. İnşa faaliyetlerinin tamamlanmasıyla 40 milyon metreküp su depolama imkânı sunulacak. 600 bin kişiye içme suyu sağlanacak. 60 bin dekar arazinin sulanması mümkün kılınacak. Son yıllarda etkisini daha fazla hissettiren kuraklığa karşı da çok önemli bir katkı yapacak proje kapsamında 2020 sonuna kadar 19 iş tamamlandı. Söz konusu projeler, Çankırı’da 3, Konya, Manisa ve Bursa’da 2’şer adet olmak üzere İzmir, Eskişehir, Antalya, Kütahya, Balıkesir, Nevşehir, Kayseri, Niğde, Malatya ve Kayseri’de de devreye alındı.

İşte il il dağılım

2023 yılı sonuna kadar yapılması planlanan projelerin il bazında dağılımı ise şöyle: Adana (3 adet) Adıyaman (1 adet), Afyonkarahisar (4 adet), Amasya (1 adet), Ankara (4 adet), Antalya (5 adet), Ardahan (1 adet), Artvin (4 adet), Aydın (6 adet), Balıkesir (2 adet), Bartın (1 adet), Bayburt (1 adet), Burdur (1 adet), Bursa (4 adet), Çanakkale (2 adet) Çankırı (3 adet), Denizli (4 adet), Diyarbakır (2 adet), Elazığ (5 adet), Erzincan (1 adet), Erzurum (3 adet), Eskişehir (2 adet), Hatay (1 adet), Isparta (1 adet), Kahramanmaraş (1 adet), Karabük (1 adet), Karaman (1 adet), Kars (1 adet), Kastamonu (1 adet), Kayseri (4 adet), Konya (5 adet), Kütahya ( 2 adet), Malatya (3 adet), Manisa (3 adet), Muğla (1 adet), Nevşehir (1 adet), Niğde (1 adet), Osmaniye (1 adet), Samsun (3 adet), Sinop (1 adet), Sivas (1 adet), Şanlıurfa (1 adet), Tekirdağ (1 adet), Trabzon (1 adet), Tokat (1 adet), Uşak (1 adet), Van (1 adet), Yalova (1 adet). 2021 Ocak itibarıyla 6 projenin daha bitirilecek. Ve tamamlanan proje sayısı 25’e varacak. Bunun dışında 17 proje inşaat, 8 proje ihale ve 50 proje ise planlama-proje aşamasında bulunuyor.

Düşük maliyetli

Yer altı barajları, yer altı suyu akımına karşı geçirimsiz bir perde oluşturularak genellikle topoğrafyanın ve jeolojinin uygun olduğu vadi alüvyonlarında veya sahil akiferlerinde inşa ediliyor. Klasik barajlara oranla daha düşük maliyetle yapılıyor. Yer altı barajları, yurt dışında da yoğun kullanılıyor. Yer altı barajları, yer altı suyunun rezerv ile kalite açısından korunması ve özellikle temiz içme suyu sağlanması için inşa ediliyor. Yer altı barajları, kırsal kesimdeki vatandaşlara daha kaliteli ve sürekli su sağlanması açısından da önem taşıyor. Bu yapılarda küçük çaplı sulamalar ile köyler ve beldelerin içme suyu ihtiyacını karşılamaya yetecek miktarda yer altı suyu depolamak mümkün oluyor