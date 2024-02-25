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Sağlık Bu araştırma çok konuşulur! Diş fırçalamanın öyle bir yararı var ki!
Sağlık

Bu araştırma çok konuşulur! Diş fırçalamanın öyle bir yararı var ki!

Yeniakit Publisher
2024-02-25 20:46:00 -
Bu araştırma çok konuşulur! Diş fırçalamanın öyle bir yararı var ki!

Yapılan bir araştırmaya göre dış fırçalamak sizi ölümcül o hastalıktan koruyor.

ABD'nin Boston kentinde Harvard Üniversitesi’nde yapılan kapsamlı bir araştırma, düzenli diş fırçalamanın akciğer hastalıklarına karşı etkili bir koruma sağladığını ortaya koydu.

ABD’nin Boston kentinde Harvard Üniversitesi’nde bulaşıcı hastalıklar konusunda uzman, Selina Ehrenzeller ve Michael Klompas’ın birlikte yürüttüğü çalışmada 2700’den fazla hasta verisinin analizi sonucunda; ağız ve diş sağlığının akciğer hastalıklarıyla direkt bağlantılı olduğu ve zatürreden korunma yollarının arasında düzenli diş fırçalama olduğu kanıtlandı. Konu ile ilgili bilgilendirici açıklamalarda bulunan, Periodontolog Doç. Dr. Onurcem Duruel, “Özellikle son yıllarda, solunum yolları ve solunum sistemiyle direkt bağlantısı olan ağız ortamının, solunum yolu hastalıkları ile ilişkisi ayrıntılı olarak inceleniyor. Yapılan çalışmaların sonucunda da düzenli diş fırçalamanın diş eti hastalıklarını engellediği ve şiddetli zatürre sebebiyle hastaneye yatış riskini azalttığı doğrulandı.” şeklinde konuştu.

Özellikle diş ve diş eti hastalıklarının, akciğer hastalıkları ile yakından ilişkili olduğu çeşitli çalışmalarla kanıtlanıyor. İstanbul Beykent Üniversitesi Öğr. Üyesi Periodontolog Doç. Dr. Onurcem Duruel tespit edilen bu karşılıklı ilişkinin, biyokimyasal ve mikrobiyolojik çeşitli mekanizmaların olduğunu belirtti.

“Diş temizliği akciğer enfeksiyonlarına karşı koruyor”

Duruel konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Kötü ağız hijyeni sonucunda, ağız florasındaki bakteriler çoğalarak zatürre riskini artırır. Günlük diş temizliği, düzenli yapıldığında, bakterilerin veya diğer zararlı mikropların boğazdan aşağıya geçerek zatürre gibi akciğer enfeksiyonlarına neden olmasını engelleyebilir. Günlük diş fırçalama sonucunda, diş eti hastalığına sebep olan bakterilerin ve akciğer enfeksiyonu riskinin azaldığı biliniyor.”
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Ağız sağlığının doğrudan tüm vücut sağlığı ile ilgili olduğunu unutmamak gerektiğine vurgu yapan Duruel, “Bu nedenle günde iki kez diş fırçalama, diş ipi ve düzenli doktor kontrolü, sağlıklı beslenme gibi basit ve etkili alışkanlıkları yaşam boyu sürdürmek önemli” diye konuştu.

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