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Bu araçtan sağ çıktılar

Mersin’de meydana gelen trafik kazasında önce takla atan, ardından da yanmaya başlayan otomobilde bulunan 5 kişi, sağ olarak kurtuldu.

22 Ağustos 2019 Perşembe 12:16
Bu araçtan sağ çıktılar

Mersin’de meydana gelen trafik kazasında önce takla atan, ardından da yanmaya başlayan otomobilde bulunan 5 kişi, sağ olarak kurtuldu. Şans eseri sadece bir kişinin yaralandığı kazada, araçta bulunan biber ve patlıcanlar da yola savruldu.


Kaza, sabah saatlerinde Silifke-Gülnar yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Mercan Göksu yönetimindeki 33 DJT 71 plakalı otomobil, Gelinsu mevkisinde kontrolden çıkarak takla atmaya başladı. Bir süre takla attıktan sonra kayalıklara çarparak duran araç, yanmaya başladı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu jandarma, itfaiye ve 112’ye bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ekibi ve itfaiye sevk edildi.


Araç yanmaya başlamasından dolayı çevredeki vatandaşların yardımıyla Mercan Göksu, Teslime Varol, Hava Göksu, Nehir Göksu ve Gülşah Göksü araçtan çıkarıldı. Kısa sürede büyüyen yangın, aracın her yerini sardı. Bölgeye gelen sağlık ekipleri, yaralanan Hava Göksu’ya olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. Şans eseri sadece bir kişinin hafif şekilde yaralandığı kazada, araçta bulunan patlıcan ve biberlerde yola savruldu.


Kaza nedeniyle yolda trafik bir süreliğine kapanırken itfaiye ekipleri yanan aracı söndürdü. Kullanılmaz hale gelen araç daha sonra çekiciyle bölgeden kaldırıldı.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Haber Tarihi: 22 Ağustos 2019 Perşembe 12:16
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