Bu araçlar piyasa değerinin çok altında

Piyasa değerinin çok altında araç sahibi olmak isteyenler, icralık araç ihalelerini takip ediyor.

İcralık araç ihaleleri, ikinci el araç almak isteyenlerin ilgisini çekiyor. Piyasanın çok altındaki bir fiyata araç sahibi olmak isteyenler icra ihalelerini takip ediyor. İcradan 2. el araç almak isteyenlerin merak ettiği bir çok konuda açıklamalarda bulunan ’icraburada.com’ sahibi Caner Çakı; ’’Piyasa değerinin altında nasıl araba alırım?’’, "Aldığım araçta herhangi bir sorun çıkar mı?’’, "İhaleye çıkan araçlar piyasa değerinin ne kadar altında satışa çıkıyor?’’ gibi sorulara cevap verdi.

İlk olarak icradan araç almak için kimlerin ihaleye katılacağı ile ilgili bilgiler veren Caner Çakı, ‘’İcralık arabaların ihalelerine sadece nüfus cüzdanınız ve ihale katılım bedelinin ödenmesi ile katılabilirsiniz. İsteyenler, ihaleye nakit para yerine bankalardan alabilecekleri teminat mektubu ile de katılabilirler’’ dedi.

Araç ihaleleri nasıl gerçekleştirilir?

İhalelerin nasıl gerçekleştirildiğine değinen Çakı; "İhaleler, yediemin otoparkında, icra müdürü, yediemin otopark yetkilileri, tellal ve hatta gerekirse polis eşiğinde gerçekleşir. İhalelerin gerçekleştiği alan 24 saat kameralarla izlenmektedir. İhalelerin güvenliği tamamen devletin sorumluluğu altındadır. Ayrıca ihaleye fesat karıştırmanın hapis cezasına kadar uzanan ağır cezaları vardır.’’ ifadelerini kullandı. Piyasa değerinin yarısına İcra ihalelerinde satışa çıkan taşıtların piyasa değerinin yarı fiyatına işlem gördüğünü belirten Caner Çakı, "Araçlara bilirkişi tarafından bir değer biçilir ve araçlar bu değerin yarı fiyatına açık arttırma usulü ile satışa çıkar. Borçluların borçlarını ödemeleri hususunda büyük önem arz eden icra ihalelerinden icralık araç almak, sağladığı avantajlar ile de dikkat çekmektedir. Satın alınan malın güvenliği konusunda verilen devlet güvencesi ile 2.el otomobil alımlarından dahi daha sağlıklı bir yöntem olduğunu söyleyebiliriz’’ diye konuştu.

Araç teslimatında nelere dikkat etmeliyiz?

Araçların satış sonrası teslimatı ile ilgili bilgiler veren Çakı: "Satış şartnamesinde aracın durumunu belirten bilgiler vardır. Siz aracı teslim almaya gittiğinizde şartnamede yazan bilgilerin dışında herhangi bir eksik ya da beklenmedik bir durum var mı buna bakarsınız. Aracın satış şartnamesinde yazanın haricinde bir durum var ise aracı otoparktan teslim almadan, kişi dilerse ihalenin feshini isteyerek satışı iptal edebilmektedir. Yediemin otoparklarında, satışın sonrasında gerçekleşen veya tutanaklarda yer almayan durumlardan, satın alan kişi sorumlu değildir. Bu gibi durumlarda, haklı bir sebebiniz var ise ödenen tüm tutarlar ihalenin feshi talep edilerek iade alınabilir’’ ifadelerini kullandı.

“İhaleye fesat karıştırmanın hapis cezasına kadar uzanan ağır cezaları var”

Kendilerine en fazla sorunun ihalelerde usulsüzlük yapılıp yapılmadığı ile ilgili olduğunu belirten Caner Çakı, ‘’Özellikle çok fazla bahsi geçen ’’ihale mafyası” tabirinin, icra ihaleleri için geçerli olmadığını söyleyebiliriz. İhaleler kamera ile izlenir ve devlet görevlileri tarafından yönetilir. O an gerçekleşecek en küçük bir şüphe uyandırıcı gelişme, yetkililere bildirilmesi halinde ihaleyi ertelemeye kadar gidebilecek sonuçlar doğurur. Üstelik ihaleye fesat karıştırmanın hapis cezasına kadar uzanan ağır cezaları vardır’’ dedi.

İhale kazanan kişi parayı denkleştiremez ise ne olur?

İhaleyi kazanan kişi aldığı aracın parasını yatıramaması durumu ile ilgili bilgiler veren Çakı, “ihaleyi kazandınız ve parasını yatıramadınız. O zaman ihaleye girmeden önce yatırılan yüzde 20’lik teminat bekletilir. Araç tekrar ihaleye çıkar eğer ikinci ihalede araç sizin aldığınız rakamın altında satılır ise, aradaki fark sizin teminatınız için alınan paradan kesilir. İlk ihalenin üzerinde bir rakama satılır ise teminatınız hiç bir kesinti yapılmadan size tekrar ihale edilir” şeklinde konuştu.

“İhaleye fesat karıştırılmadığı sürece icradan alınan malları gönül rahatlığı ile kullanabilirsiniz”

İcradan araç alımları ile ilgili çeşitli söylemlerin olduğunu hatırlatan Caner Çakı: “İcradan alınan araçlar için ağlayanın malı gülene yar olmaz gibi bir düşünce var. Ben bu atasözünün icralık bir ürün için uygun olduğunu düşünmüyorum. Bir kişinin size borcu var fakat ödemiyor, sizde o kişinin size bu borcunu ödemesi için bekliyorsunuz. Burada borçlu değil borcu veren kişi mağdur. Borçlu aracını icradan önce satıp borcunu ödeyebilir fakat ödemediği durumda icra müdürlüğü devreye girip aracı satıp borcun ödenmesini sağlıyor. Bunun dışında bir firma ile iş yapmışsınız ve karşılığını alamıyorsunuz hakkınız olanı alamadığınızda devreye icra ihaleleri giriyor. Bu arada biz konu ile ilgili Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı ‘Alo Fetva Hattı’nı aradık ve konu ile ilgili fetva aldık. İsteyen arayabilir ve bilgi alabilir. İhaleye fesat karıştırılmadığı sürece icradan alım yapabilirsiniz ve alınan malları gönül rahatlığı ile kullanabilirsiniz cevabını aldık.” ifadelerini kullandı.

“İcradan alım yapmak artık çok kolay”

İcra ihalelerinin hafta içi sabah 09:00 ile 16:00 saatleri arasında gerçekleştiğini söyleyen Çakı, “Bu saatlerde çalışıyor olabilir veya bu süreçle zaman kaybı yaşamak istemiyor olabilirsiniz. İcradan alım yapmak istediğiniz ürünü “İcra İhaleleri Danışma Hattını arayarak bildirdiğiniz taktirde, alım sürecinden icra müdürlüğündeki işlemlerin tamamlanıp teslimat sürecine kadar tüm işlemler sizin adınıza tamamlanıp anahtar teslimi yapılmaktadır. İcradan alım yapmak bu kadar kolay” dedi.