Bu ameliyat dünyada 17. Türkiye’de ise 2. kez gerçekleşti

Kayseri Melikgazi Hastanesi’nde dünyada 17. Türkiye’de 2. vaka olarak, böbrek tümörü adıyla da bilinen Anjiyomiyolipom ameliyatı gerçekleşti.

Tıp alanında hayati risk taşıyan ve fazla kanamadan dolayı oldukça zor olan böbrek tümörü ameliyatı, dünyada 17. Türkiye’de ise 2. vaka olarak Kayseri Melikgazi Hastanesinde gerçekleştirildi. Ameliyat hakkında bilgiler veren Genel Cerrahi Uzmanı Dr. Fatih Mutlu ve Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Demet Sümer, ameliyatın oldukça başarılı ve neredeyse hiç kanama olmadan gerçekleştiğini belirterek, hastanın durumunun iyi olmasından ve başarılı geçen ameliyattan dolayı mutlu olduklarını belirtti.

Bu tümörün dünyada çok nadir görüldüğünü söyleyen Melikgazi Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Dr. Fatih Mutlu; “Hastamız bize karın ağrısı ile başvurdu ve yapılan tahliller neticesinde karaciğerini yukarı doğru iten bir kitle imajı görüldü. Bunun üzerine tetkiklerimizi derinleştirdik ve bunun adrenal kaynaklı problem olabileceğine karar verdik. Ekip arkadaşlarımla beraber ameliyat kararı verdik ve gerçekten de karaciğeri yukarı doğru iten, karın içerisinde ciddi bir kitle basısı oluşturan 10 santimetre büyüklüğünde bir kitle vardı. Dikkatli bir şekilde ameliyatını yaptık. Bu tümör damarlanması çok fazla olan tümörlerden bir tanesi. Dikkatli bir şekilde ameliyatı gerçekleştirdik ve ameliyatımız 45 dakika sürdü. Kan ihtiyacımız olmadı ve hastamızı birinci gün servise aldık. Bu dünyada nadir görünen tümörlerden bir tanesi. Dünyada 17. Türkiye’de de 2. vaka ve güzel bir şekilde bitirdiğimiz için mutluyuz” dedi.

Ameliyatın çok güzel geçtiğini ve hastanın durumunun gayet iyi olduğunu belirten Melikgazi Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Demet Sümer ise “Hastamız bize karın ağrısı şikayetiyle gelmişti. Arkadaşlarımızla beraber hastamızı değerlendirdik ve ameliyatını da çok güzel bir şekilde gerçekleştirdik. Hastamızda gayet iyi ve sağlıklı bir problemi yok. Bu literatürde gördüğümüz 2. vakamız. Bu tümörler çok nadir görünen ve kanayan vakalar. Herhangi bir sıkıntımız olmadı bu süreçte ve hastamızı taburcu edeceğiz” ifadelerini kulandı.

Böbrek tümörü ameliyatı geçiren Hasta Hatice Yaman ise “Sağ böbreğimin üzerinde bir kitle varmış ve ameliyat olmak zorundaydım. Ameliyatım çok güzel geçti bunun için hocama ve ekibine teşekkür ediyorum. Allah yokluklarını vermesin. Başarılarının daima devamını diliyorum. Ben çok iyiyim ve diğer bütün hastalar da İnşallah benim gibi iyileşirler. Sağlığıma kavuştum ve yeniden hepsine çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.