Bu alçaklar hemen hadım edilsin! Allah'ım, biz nasıl bir dünyanın içine düştük? Kıyamet mi, yeni Nuh tufanı mı, neyi lâyık görüyorsan bir an önce başlat da bitsin bu utanç ve çile

Son günlerde yaşanan iki dehşet verici olay, toplumun vicdanını derinden sarstı. Bir Ekşi Sözlük kullanıcısının bir bebeğe tecavüz ettiği iddiaları ve İzmir'de bir devlet hastanesinde yaşanan hemşire skandalı, kamuoyunda büyük infial oluşturdu. Her iki olay da ciddi bir yargı süreci başlatmışken, toplumun adalet talepleri de yükselmeye başladı. Bu vahşetlere karşı sessiz kalmanın artık mümkün olmadığını belirten Sabah gazetesi yazarı Yüksel Aytuğ ise “Allah'ım, biz nasıl bir dünyanın içine düştük? Kıyamet mi, yeni Nuh tufanı mı, neyi lâyık görüyorsan bir an önce başlat da bitsin bu utanç ve çile... Ama önce bu sapıkların, en ağır cezayı almalarıyla birlikte, meydanlarda hadım edilmelerini görmek istiyorum. Yoksa gözlerim açık gideceğim” dedi. Aytuğ, yazısında şunları kaydetti:

“Amacım bir pazar gününde canınızı sıkmak, midenizi bulandırmak değil elbette. Ama olan bitenler karşısında dilsiz şeytana dönmek de istemiyorum. Fuzuli'nin dediği gibi "Konuşsam tesiri yok, sussam gönül razı değil" ikileminin içinde kendime çıkış yolu arıyorum. Yine de bir basın mensubu olarak bugün susarsam, yarın vicdanıma hesap veremem.

Aynı gün içinde iki tiksindirici haber: Bir Ekşi Sözlük kullanıcısı, bir bebeğe tecavüz ettiği sıradaki fotoğraflarını bir başka Ekşi Sözlük yazarına gönderip duruyormuş. Yazarın iddiasına göre, Ekşi Sözlük yönetimi bunu dile getiren yazılarını silmiş. O da internet medyasından yardım isteyince olay açığa çıkmış. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı failin bulunması için harekete geçmiş.

İkinci olay: İzmir'de bir devlet hastanesinin erkek hemşiresi, ölmek üzere olan 65 yaşındaki kadın kanser hastasına tecavüz ederken yakalanmış. Kadın kısa süre sonra hayatını kaybederken, sapık hemşire 40 yıl hapis istemiyle mahkemeye çıkarılmış.

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Allah'ım, biz nasıl bir dünyanın içine düştük? Kıyamet mi, yeni Nuh tufanı mı, neyi lâyık görüyorsan bir an önce başlat da bitsin bu utanç ve çile... Ama önce bu sapıkların, en ağır cezayı almalarıyla birlikte, meydanlarda hadım edilmelerini görmek istiyorum.

Yoksa gözlerim açık gideceğim... Oh... Söyledim işte…”