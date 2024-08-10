Bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda? 10 Ağustos 2024 günün maçları!

Milli maçlar, FIFA, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Şampiyonlar Ligi ve Süper Lig müsabakalarının yanı sıra basketbol ve voleybol karşılaşmaları, spor severler tarafından günlük olarak takip edilmektedir. Futbol dünyasında yaşanan gelişmeleri, hangi takımların mücadele ettiğini ve maçların başlama saatlerini öğrenmek futbolseverler açısından büyük bir öneme sahiptir. Dünya genelinde birçok farklı ülke ve ligde her gün sayısız spor müsabakası gerçekleştirilmektedir. Günün önemli maçlarını kaçırmamak için aşağıdaki listeye göz atabilirsiniz.

10 AĞUSTOS 2024 GÜNÜN MAÇLARI

18:15 TRT 1 Brezilya (K) - Türkiye (K) (Voleybol)

19:15 BeIN MAX1 İstanbulspor - Manisa FK (Futbol)

19:15 BeIN MAX2 Yeni Malatyaspor - Pendikspor (Futbol)

19:15 BeIN Sports 2 Kasımpaşa - Konyaspor (Futbol)

ÖNE ÇIKAN VİDEO

21:45 BeIN MAX1 Kocaelispor - Gençlerbirliği (Futbol)

21:45 BeIN Sports 2 Antalyaspor - Göztepe (Futbol)

21:45 BeIN Sports 1 Fenerbahçe - Adana Demirspor (Futbol)

21:45 BeIN MAX2 Adanaspor - Esenler Erokspor (Futbol)

22:30 FIBA YouTube Türkiye U18 (K) - Letonya U18 (K) (Basketbol)