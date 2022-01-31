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Ekonomi BÜ akademik personeller alacak
Ekonomi

BÜ akademik personeller alacak

Beykoz Üniversitesi çeşitli bölümlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönetmeliğinin ilgili maddelerine göre öğretim üyeleri (profesör, doçent, doktor öğretim üyesi) ve 09.11.2018 Tarihli 30590 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” hükümleri uyarınca, öğretim görevlisi / araştırma görevlisi alınacak.

Yeniakit Publisher
2022-01-31 14:11:00 -
BÜ akademik personeller alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre başvurular 29.01.2022 tarihinden  itibaren  15  gün  içerisinde  Beykoz Üniversitesi  Rektörlüğü,  İnsan  Kaynakları  Müdürlüğü’ne  şahsen  veya  posta  yolu  ile  yapılacak olup,   süresi   içinde   yapılmayan   başvurular   ve   e-posta   yolu   ile   yapılan   başvurular   kabul edilmeyecektir. Başvurular için gerekli bilgi, belge ve başvuru şartlarına ayrıca www.ilan.gov.tr insan kaynakları kategorisinden veya www.beykoz.edu.tr adresinden ulaşılabilir.

Adres:

Beykoz Üniversitesi

İnsan Kaynakları Müdürlüğü

Orhan Veli Kanık Caddesi No: 114   34805 Kavacık, Beykoz, İSTANBUL

Tel: 0216 912 2252

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