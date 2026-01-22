  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Teknoloji Türkiye’nin gururu KIZILELMA'dan müthiş haber!
Teknoloji

Türkiye’nin gururu KIZILELMA'dan müthiş haber!

Yeniakit Publisher
Recep Yeşil Giriş Tarihi:

BAYKAR Türkiye’nin gurur projesi Bayraktar KIZILELMA'nın ilk seri üretim testleri başladı.

BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, insansız savaş uçağı KIZILELMA-S1 ile icra edilen sistem tanımlama uçuşundan görüntü paylaştı.

Görüntülerde, ilk seri üretim KIZILELMA platformu olan S1'in "Sistem Tanımlama Uçuş Testi" başarıyla gerçekleştirildi.

Yaklaşık 2 hafta önce, ilk 2 adet seri üretim KIZILELMA'nın hazır olduğu ve 2026'nın ilk çeyreğinde Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) teslim edilecekleri açıklanmıştı.

