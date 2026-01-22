Türkiye’nin gururu KIZILELMA'dan müthiş haber!
BAYKAR Türkiye’nin gurur projesi Bayraktar KIZILELMA'nın ilk seri üretim testleri başladı.
BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, insansız savaş uçağı KIZILELMA-S1 ile icra edilen sistem tanımlama uçuşundan görüntü paylaştı.
Görüntülerde, ilk seri üretim KIZILELMA platformu olan S1'in "Sistem Tanımlama Uçuş Testi" başarıyla gerçekleştirildi.
Yaklaşık 2 hafta önce, ilk 2 adet seri üretim KIZILELMA'nın hazır olduğu ve 2026'nın ilk çeyreğinde Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) teslim edilecekleri açıklanmıştı.