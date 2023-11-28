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Spor Bu adamı nereye koyarsan koy olmuyor! Galatasaray pozisyon arıyor...
Spor

Bu adamı nereye koyarsan koy olmuyor! Galatasaray pozisyon arıyor...

Yeniakit Publisher
2023-11-28 11:22:00 -
Bu adamı nereye koyarsan koy olmuyor! Galatasaray pozisyon arıyor...

Galatasaray'da takımın yıldız oyuncularından Kerem Aktürkoğlu'nun hangi pozisyonda oynayacağı merak konusu oldu. Detaylar haberimizde...

Alanyaspor maçında rotasyona giden Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Manchester United karşısında da değişikliklere gidecek.

Abdülkerim Bardakcı ve Angelino'nun ilk 11'e geri dönmesi bekleniyor. Ayrıca Sanchez'in yerine de Nelsson forma giyecek. Alanya maçına yedek başlayan Kerem Aktürkoğlu'na ise kadroda yer aranıyor.

KARAR VERECEK

Alanyaspor maçına 2 gol, 1 asistle damgasını vuran Mertens'in ilk 11'de oynamasına kesin gözüyle bakılıyor. Zaha'nın yeri de garanti... Sol kanat içinse Kerem ve Ziyech arasında sıkı bir rekabet yaşanıyor. Okan Buruk; Mertens, Kerem ve Ziyech'e göre farklı varyasyonlar denerken son taktik çalışmada kararını verecek.

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