Bu adamı nereye koyarsan koy olmuyor! Galatasaray pozisyon arıyor...

Alanyaspor maçında rotasyona giden Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Manchester United karşısında da değişikliklere gidecek.

Abdülkerim Bardakcı ve Angelino'nun ilk 11'e geri dönmesi bekleniyor. Ayrıca Sanchez'in yerine de Nelsson forma giyecek. Alanya maçına yedek başlayan Kerem Aktürkoğlu'na ise kadroda yer aranıyor.



KARAR VERECEK



Alanyaspor maçına 2 gol, 1 asistle damgasını vuran Mertens'in ilk 11'de oynamasına kesin gözüyle bakılıyor. Zaha'nın yeri de garanti... Sol kanat içinse Kerem ve Ziyech arasında sıkı bir rekabet yaşanıyor. Okan Buruk; Mertens, Kerem ve Ziyech'e göre farklı varyasyonlar denerken son taktik çalışmada kararını verecek.

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