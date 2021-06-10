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Siyaset Bu adam tedavi edilsin! Gökhan Özoğuz'dan deniz salyası için inanılmaz yorum
Siyaset

Bu adam tedavi edilsin! Gökhan Özoğuz'dan deniz salyası için inanılmaz yorum

Paranoyak CHP'li Gökhan Özoğuz, hükümete inanılmaz bir suçlama yöneltti. Kanal İstanbul'un yapımı için gemilerin karaya bilerek çarptırıldığı yalanını söyleyen Özoğuz, deniz salyalarının da aynı sebeple hükümet tarafından ortaya atılan bir tiyatro olabileceğini savundu.

Yeniakit Publisher
2021-06-10 10:22:00 -
Bu adam tedavi edilsin! Gökhan Özoğuz'dan deniz salyası için inanılmaz yorum

Marmara Denizi, deniz salyası olarak da bilinen müsilaj nedeniyle tehdit altında. Canlı popülasyonunun ve çevre temizliğinin etkilendiği müsilaj nedeniyle başlatılan çalışmalar devam ediyor.

Neredeyse tüm Marmara Denizi'nde rastlanan deniz salyaları ile ilgili en önemli çözüm iddia ise Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'ndan geldi.

Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu, Kanal İstanbul ile birlikte Karadeniz'den akan nehirlerin Marmara'ya karışacağını ve güçlü akıntıyla deniz salyasının da önüne geçileceğini söyledi. 

Delirdiler!..

Muhalif görüşü ile bilinen şarkıcı Gökhan Özoğuz ise bu açıklamadan sonra deniz salyaları için "tiyatro" imasında bulundu.

Deniz salyasının Kanal İstanbul'un yapılabilmesi için hükümetin bir oyunu olduğunu iddia eden Özoğuz "Hayatımızda ilk defa deniz salyası diye birşey duyduk.Bu salya n'oldu da bir anda çıktı ortaya da Kanal İstanbul bunun ilacı denmeye başlandı? Bu boğazda yalandan gemiyi karaya çarptırıp, gördün mü bak boğazdan gemi kaza yapıyor filimiyle aynı gibi birşey mi yine? Yalanınız batsın" ifadelerini kullandı.

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