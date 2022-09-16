Bu adam Ronaldo'yu bile solladı! Helal olsun..

Rennes'e şık bir gol atan İrfan Can Kahveci, 2019'dan bu yana Avrupa kupalarında ceza sahası dışından 5. golünü attı ve

EFA Avrupa Ligi B Grubu ikinci maçında temsilcimiz Fenerbahçe deplasmanda Fransa'nın Rennes takımına konuk oldu. Roazhon Park'ta oynanan karşılaşma 2-2 sona erdi.

Fenerbehçe'nin ilk golünü kaydeden İrfan Can Kahveci, Ekim 2019'dan bu yana Avrupa Kupaları'nda ceza sahası dışından beşinci golünü kaydetti. Milli futbolcu, Opta verilerine göre; Rennes filelerine gönderdiği golle Cristiano Ronaldo’yu geride bırakarak Ekim 2019’dan bu yana Avrupa kupalarının grup ve sonrası aşamalarında ceza sahası dışından en fazla gol atan oyuncu oldu