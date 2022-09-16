Bu adam Ronaldo'yu bile solladı! Helal olsun..
Rennes'e şık bir gol atan İrfan Can Kahveci, 2019'dan bu yana Avrupa kupalarında ceza sahası dışından 5. golünü attı ve
Rennes'e şık bir gol atan İrfan Can Kahveci, 2019'dan bu yana Avrupa kupalarında ceza sahası dışından 5. golünü attı ve
EFA Avrupa Ligi B Grubu ikinci maçında temsilcimiz Fenerbahçe deplasmanda Fransa'nın Rennes takımına konuk oldu. Roazhon Park'ta oynanan karşılaşma 2-2 sona erdi.
Fenerbehçe'nin ilk golünü kaydeden İrfan Can Kahveci, Ekim 2019'dan bu yana Avrupa Kupaları'nda ceza sahası dışından beşinci golünü kaydetti. Milli futbolcu, Opta verilerine göre; Rennes filelerine gönderdiği golle Cristiano Ronaldo’yu geride bırakarak Ekim 2019’dan bu yana Avrupa kupalarının grup ve sonrası aşamalarında ceza sahası dışından en fazla gol atan oyuncu oldu
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