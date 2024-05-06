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Siyaset Bu adam, Cumhurbaşkanı mı olacaktı?
Siyaset

Bu adam, Cumhurbaşkanı mı olacaktı?

Yeniakit Publisher
2024-05-06 10:12:00 -
Bu adam, Cumhurbaşkanı mı olacaktı?

Yeni Akit Gazetesi Yazarı Ali Karahasanoğlu'nun, "Bu adam, Cumhurbaşkanı mı olacaktı?" başlıklı yazısı...

Yeni Akit Gazetesi Yazarı Ali Karahasanoğlu'nun bugünkü yazısı...

CHP Genel Başkanı sıfatıyla geçtiğimiz sene bugünlerde cumhurbaşkanı adayı olarak halkın önüne çıkan Kemal Kılıçdaroğlu, dün yayınlanan yazısında, sandıkta yenemediği rakibini hedef tahtasına koymuş...

% 2 buçukluk Ümit Özdağ’a üç bakanlık teklif ettiği sonradan ortaya çıkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun iyi ki cumhurbaşkanı seçilmemiş dediğimiz onlarca defosu ortaya çıktı ama dün yazdığı yazı artık öncekileri de geçip iyice tüy diken bir ifşaat oldu.

CHP’nin başında on yıldan uzun süre kalmış birisi bu kadar mı çapsız olur?

Sözü fazla uzatmayalım, sadede gelelim. Diyor ki Kılıçdaroğlu:
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“Cumhuriyetle birlikte “saraylar” gitmiş, genç cumhuriyetin kalbi; aklı, bilimi ve mütevazılığı önceleyen “Çankaya Köşkü”nde atmaya başlamıştı… “

Soruyorum Kılıçdaroğlu’na, “Yeni cumhuriyetin ilk ve 15 yıl o makamda oturan Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk, nerede vefat etti? Çankaya Köşkü’nde mi, Dolmabahçe Sarayı’nda mı?”

Cevap beklemiyorum, Kılıçdaroğlu’nun bir başka cümlesine bakıyorum:

“Erdoğan’a kadar bütün cumhurbaşkanları Çankaya Köşkü’nde görev yaptılar.”

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