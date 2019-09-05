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Bu 9 belirti varsa vücudunuz magnezyuma ihtiyaç duyuyor

Magnezyum vücutta 300’den fazla metabolik reaksiyona katılır. Bu yüzden vücudumuzun düzgün çalışması için gerekli bir mineraldir. İşte magnezyum eksikliğinin 9 belirtisi...

05 Eylül 2019 Perşembe 12:13
Bu 9 belirti varsa vücudunuz magnezyuma ihtiyaç duyuyor

Sürekli yorgun hissederseniz, göz kapaklarınıztitriyor ve kas spazmlarınız varsa vücudunuzda muhtemelen magnezyum eksikAfssa’ya göre (Gıda Güvenliği Fransız Kurumu), önerilen diyet magnezyum alımı yetişkin bir erkek için 420 mg/gün ve bir kadın için 320 mg/gün şeklinde.

Yeterli miktardaki nişasta, bakliyat ve kuruyemiş alımları normal olarak günlük ihtiyaçlarımızı karşılamak için yeterlidir. Fakat durum böyle olmadığında, o zaman bir eksiklik hissedilir, çünkü vücuttaki çok fazla süreç magnezyum ile doğrudan bağlıdır.

Uykusuzluk

Magnezyum eksikliği uykusuzluğa neden olabilir. Magnezyum "beyin gevşemesi" denen şey için hayati önem taşır. Beynimizin rahatlama ve sakin ve hızlı bir şekilde uykuya dalmamıza yardımcı olan bu özelliğinden mahrum kaldığımızda yorgunluklar ve uykusuzluklar doğru orantıda büyürler.

Yorgunluk

Magnezyum eksikliğinden dolayı artık hücresel düzeyde enerjiniz yoktur. Bu yorgunluk, dinamizm, enerji ve hareket eksikliği ile sonuçlanabilir.

Reflü

Eğer magnezyum eksikliğiniz varsa, mide reflüsü ve mide ekşimesi geçirmeniz muhtemeldir çünkü bu mineral mideasidininnötralize edilmesine yardımcı olur ve yemek borusunda yükselmesini engeller. Eksikliği durumunda da sık sık mide ağrılarıyla karşılaşırsınız.

Aşırı tatlı isteği

Tatlı bir şeyler yeme isteği, bazı minerallerin, özellikle de magnezyumun eksik olduğunu gösterir. Kadınlarda magnezyum eksikliğinin genellikle regl ile bağlantılı olduğunu ve sporcularda vücudu kas eforu sırasında magnezyum geçirmeye zorlayan yoğun bir eğitim olduğunu unutmayın.

Kemik problemleri

Magnezyum eksikliği de kemik problemlerine sebep olur. Ayrıca gelişimini de olumsuz etkiler. Bu, kırık riskinin artmasına neden olabilir. Gerçek şu ki, magnezyumeksikliğikemiksağlığını korumak için gerekli olan kandaki kalsiyum seviyesini azaltabilir.

Kas ağrıları ve kramplar

Kas krampları çok ağrılı olabilir. Düzenli olarak acı çekerseniz bu düşük seviyelerde magnezyum belirtisi olabilir.

Magnezyum ve D, E ve B vitaminlerikas kramplarını önleyebilir. Vücudunuzdaki bu vitaminlerin seviyesini kontrol etmek için doktorunuza başvurun ve eğer değerlerinizde sorun varsa önerilen günlük dozu aldığınızdan emin olun.

Stres ve endişe

Sinir sisteminin düzgün çalışması için magnezyum gereklidir. Vücutta magnezyum eksikliği olduğunda kişi açıklanamayan stres ve endişe hisseder. Böylece depresyon riski önemli ölçüde artar.

Kabızlık

Kabızlık çekmenin çeşitli nedenleri vardır. Bu stresten düşük lifli diyete kadar bir çok ihtimalde değişebilir. Magnezyum, sindirim sistemi de dahil olmak üzere vücudun birçok bölgesinde rahatlatıcı bir etkiye sahiptir. Bu mineralineksikliğinden dolayı bağırsak sistemi düzgün çalışmaz, kabızlığa neden olur.

Migren ağrıları

Magnezyumeksikliği, migren ve baş ağrıları için tetikleyici olan yorgunluk ve stresin nedenidir.

 

doktordanonce.com'dan alınmıştır.

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Haber Tarihi: 05 Eylül 2019 Perşembe 12:13
  1. Afssa
  2. kas spazmı
  3. magnezyum
  4. dinamizm
  5. Stres ve Endişe
  6. Kas ağrısı ve kramplar
  7. Kemik Rahatsızlıkları
  8. Aşırı tatlı ihtiyacı
  9. D vitamini
  10. E vitamini
  11. b vitamini
  12. Magnezyum eksikli
  13. magnezyum eksikliği
  14. nişasta
  15. bakliyat
  16. mide ekşimesi
  17. mide reflüsü
  18. depresyon
  19. Kabızlık
  20. Migren ağrıları
  21. metabolik reaksiyon

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